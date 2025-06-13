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Стоматолог назвал четыре серьёзных последствия для здоровья, связанных с отсутствием зубов

Стоматолог назвал четыре серьёзных последствия для здоровья, связанных с отсутствием зубов

18:15, 13 июн 2025

Здоровые зубы являются неотъемлемой частью общего благополучия человека. Однако многие люди недооценивают важность поддержания здоровья полости рта, что может привести к серьезным последствиям для организма. В этой статье мы рассмотрим, как отсутствие зубов влияет на здоровье человека и почему своевременное восстановление утраченных зубов имеет решающее значение.

Согласно словам стоматолога-терапевта Алексея Глуходеда, потеря нескольких зубов может существенно нарушить функцию жевания. В результате пища не перерабатывается должным образом, что приводит к снижению эффективности пищеварительного процесса. Недостаточно пережеванная пища может вызвать такие проблемы, как гастрит, энтероколит и другие заболевания желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, отсутствие зубов влечет за собой перераспределение жевательной нагрузки на оставшиеся зубы. Это может стать причиной их скола или перелома, так как они вынуждены работать с повышенной интенсивностью. Врач подчеркивает, что подобное перенапряжение часто недостаточно компенсируется, что в конечном итоге приводит к воспалительным процессам или атрофии тканей пародонта.

Еще одной проблемой, связанной с потерей зубов, является смещение остальных зубов в зубном ряду. Подобные изменения могут существенно осложнить процедуру протезирования в будущем, так как зубы принимают неправильное положение, затрудняя установку протезов.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: зубы здоровье
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