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Кардиолог предупреждает: прием Омега-3 может быть опасен для сердца — узнайте, кто в группе риска

Кардиолог предупреждает: прием Омега-3 может быть опасен для сердца — узнайте, кто в группе риска

17:59, 13 июн 2025

Недавно было проведено масштабное научное исследование, которое поставило под сомнение целесообразность использования популярной биодобавки Омега-3 в качестве профилактического средства. Результаты исследования вызвали оживленную дискуссию в медицинском сообществе, и авторитетный кардиолог Филипп Копылов высказал свое экспертное мнение по этому вопросу.

Долгое время считалось, что регулярный прием препаратов с Омега-3 жирными кислотами благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляя сердце и сосуды. Опасаясь развития сердечно-сосудистых заболеваний, многие россияне стремились включить эти биологически активные добавки в свой рацион, полагая, что таким образом они смогут уберечь свое здоровье.

Однако недавнее исследование продемонстрировало, что вместо ожидаемого положительного эффекта, прием Омега-3 может привести к совершенно противоположным последствиям. Доктор Копылов предупредил, что у некоторых людей, принимающих данную добавку, могут развиться нарушения сердечного ритма, включая такое опасное состояние, как мерцательная аритмия.

Тем не менее, ученые отметили, что риск возникновения побочных эффектов от приема Омега-3 актуален лишь для тех, кто никогда ранее не сталкивался с сердечно-сосудистыми патологиями. Напротив, для пациентов с уже имеющимися проблемами сердца добавление Омега-3 в рацион может быть полезным, способствуя снижению риска развития осложнений, согласно результатам исследования.

Стоит отметить, что Омега-3 жирные кислоты действительно обладают ценными свойствами, улучшая работу мозга, зрения и других органов. Они содержатся в таких продуктах, как рыба, льняное масло и орехи. Однако, как показало исследование, прежде чем начать прием этой добавки в профилактических целях, следует проконсультироваться с врачом для оценки потенциальных рисков и пользы в индивидуальном случае.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: омега-3 здоровье
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