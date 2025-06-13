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Температура тела ниже 36,6 продлевает жизнь: сенсационное открытие ученых

Температура тела ниже 36,6 продлевает жизнь: сенсационное открытие ученых

17:13, 13 июн 2025

Температура тела - важный показатель здоровья человека. Обычно устойчивое повышение свидетельствует о наличии заболевания или воспалительного процесса в организме. Поэтому врачи рекомендуют при стабильно высокой температуре сдать общий анализ крови для выявления возможных патологий.

Однако низкие цифры на термометре не всегда повод для беспокойства. Температура около 35°C для некоторых людей считается нормальной. Более того, ряд исследований связывает пониженные показатели с потенциальным долголетием и отсутствием воспалительных процессов в организме.

В то же время искусственно снижать температуру тела не стоит. Недавний анализ, проведенный авторами "Аргументов и Фактов", показал прямую связь между повышенной температурой и депрессивными состояниями. Депрессия негативно влияет не только на психическое, но и физическое здоровье.

Поддерживать баланс и следить за температурой тела важно. Регулярные гидромассажные ванны помогут нормализовать показатели и укрепить здоровье в целом. Стоит также обратить внимание на рацион питания - переедание может сказаться на продолжительности жизни.

Справка. Депрессия - это затяжное подавленное эмоциональное состояние. В легких случаях с ней можно справиться самостоятельно, но при тяжелых формах без помощи специалиста не обойтись. Работа над психическим здоровьем важна для общего благополучия организма.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: температура тела
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