«Нужно прижать язык»: врач поделился техникой «4-7-8» для быстрого засыпания

15:54, 13 июн 2025

В современном мире, переполненном стрессами и информационным шумом, качественный сон зачастую становится редким гостем. Однако существуют проверенные временем методы, позволяющие восстановить естественный ритм и наполниться энергией отдыха. Один из таких способов предлагает невролог Максим Панков из медицинской компании СберЗдоровье.

В беседе с «Газетой.ру» специалист поделился эффективной дыхательной техникой под названием «4-7-8», корни которой уходят в древние традиции йоги – пранаяму, направленную на контроль дыхания. Научные исследования доказывают, что регулярное выполнение подобных упражнений значительно снижает уровень стресса и способствует глубокому расслаблению организма.

Техника «4-7-8» задействует парасимпатическую нервную систему, ответственную за процессы восстановления и релаксации в теле. Воздействуя на блуждающий нерв, она помогает снизить уровень гормона стресса кортизола и даже положительно влияет на артериальное давление и пищеварение.

Сама практика проста в исполнении и включает в себя следующие шаги:

1. Займите удобное положение сидя или лежа с прямой спиной.

2. Прижмите кончик языка к нёбу за верхними зубами.

3. Выдохните полностью через рот, создавая свистящий звук.

4. Закройте рот и сделайте вдох через нос, считая до четырех.

5. Задержите дыхание на счет до семи.

6. Выдохните полностью через рот, считая до восьми, создавая свистящий звук.

Рекомендуется выполнить четыре таких цикла непосредственно перед сном. Регулярная практика поможет улучшить качество сна, сократить время засыпания и увеличить продолжительность глубокого отдыха.

Максим Панков напоминает, что перед началом любых дыхательных практик лучше проконсультироваться со специалистом, особенно если у вас есть такие заболевания, как астма или хроническая обструктивная болезнь легких. В случае появления неприятных ощущений, таких как головокружение или тошнота, немедленно прекратите упражнение и обратитесь к врачу.

Автор: Алия Карачурина