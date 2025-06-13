Эти 4 продукта убивают миллионы ежегодно: ВОЗ опубликовала шокирующий «черный список» — проверьте, едите ли вы их

15:49, 13 июн 2025

Казалось бы, безобидные продукты питания, которые повсеместно присутствуют на прилавках торговых сетей, могут представлять серьезную опасность для нашего благополучия. Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) бьет тревогу о пагубном влиянии ультра-обработанных продуктов, таких как фастфуд, газированные напитки, чипсы, сухие завтраки и сладости.

Привлекательная выкладка овощей и фруктов у входов в супермаркеты создает впечатление здорового выбора товаров. Однако, словно завлекающая ловушка, она подталкивает посетителей набирать в тележку и менее полезные продукты глубокой переработки. Эксперты утверждают, что подобная стратегия продвижения высококалорийных и нездоровых изделий приобретает угрожающие для жизни масштабы.

В новом докладе ВОЗ констатируется печальная статистика: четыре вида потребительских товаров, включая ультра-обработанную пищу, вызывают порядка 19 миллионов преждевременных смертей ежегодно во всем мире, что составляет треть от общего числа летальных исходов. В Европейском регионе на долю этих продуктов приходится около 2,7 миллиона случаев гибели людей за год.

Наряду с табаком, алкоголем и продуктами горения ископаемого топлива, обильное употребление высокотехнологичных пищевых изделий становится фактором, угрожающим глобальному здравоохранению. Для снижения смертности ВОЗ призывает к решительным действиям по ограничению потребления подобных товаров и переориентации населения на свежие, натуральные продукты питания.

Автор: Алия Карачурина