Очистите организм и восстановите сердце с помощью этого детокс-напитка — советует врач

15:01, 13 июн 2025

Одним из главных преимуществ детокс-коктейлей является их низкая калорийность и отсутствие сахара. Эти напитки буквально напитаны витаминами и антиоксидантами, поступающими из натуральных ингредиентов. Регулярное употребление детокс-коктейлей способствует снижению уровня «вредного» холестерина, улучшению работы сердечно-сосудистой системы и даже коррекции фигуры.

Нутрициолог Татьяна Елисеева делится рецептом одного из своих любимых детокс-коктейлей – клубнично-лимонного напитка с базиликом.

Для приготовления потребуются всего несколько ингредиентов: 100 граммов свежей клубники, половина лимона, пучок базилика и литр негазированной воды. Клубнику и лимон нужно нарезать тонкими дольками, а базилик измельчить. Затем все ингредиенты следует соединить с водой и дать настояться.

Получившийся напиток обладает ярким, освежающим вкусом и мощными антиоксидантными свойствами. Клубника и базилик богаты витаминами и минералами, а лимон добавляет коктейлю нотку цитрусовой свежести. Этот детокс-коктейль – отличный способ утолить жажду и зарядиться энергией в жаркий летний день.

Следует помнить, что данная статья носит информационный характер. Перед внесением существенных изменений в рацион питания рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом.

Автор: Алия Карачурина