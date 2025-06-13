Хуже алкоголя: врач рассказал неочевидную опасность сладкого перца — об этом принято молчать

14:50, 13 июн 2025

Ярко-красный, оранжевый или желтый, сладкий перец, несомненно, является одним из самых узнаваемых и популярных овощей. Его сочная мякоть, приправленная витаминами и минералами, делает его желанным ингредиентом в кулинарии многих стран мира. Однако, как и многие другие продукты, сладкий перец может нести определенные риски для здоровья некоторых категорий людей.

В первую очередь, следует отметить, что сладкий перец является настоящим рекордсменом по содержанию витамина С. Этот мощный антиоксидант укрепляет иммунную систему и защищает организм от вредных свободных радикалов. Кроме того, перец богат калием, который помогает контролировать артериальное давление, делая его полезным продуктом для людей, страдающих гипертонией.

Тем не менее, как отмечает диетолог Анжелика Дюваль, в составе сладкого перца присутствуют алкалоиды – соединения, которые могут негативно влиять на организм людей с заболеваниями почек и печени. «Если человек имеет проблемы с печенью или почками, и его выделительная система нарушена, то перец, как и другие пасленовые, такие как картофель, баклажаны и томаты, следует исключить из рациона», – разъясняет специалист в интервью радио Sputnik.

Эти вещества способны вызывать интоксикацию организма, сравнимую с воздействием алкогольных напитков. Для людей, уже страдающих нарушениями в работе мочевыделительной системы, употребление сладкого перца может стать настоящей катастрофой для здоровья.

Кроме того, медики также не рекомендуют злоупотреблять этим овощем людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Из-за своих раздражающих свойств сладкий перец может спровоцировать приступ гастрита, что может привести к госпитализации.

Автор: Алия Карачурина