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Врач раскрыла секреты правильного использования глюкометра: основные ошибки при измерении уровня сахара в крови

Врач раскрыла секреты правильного использования глюкометра: основные ошибки при измерении уровня сахара в крови

12:37, 14 июн 2025

Для многих людей, столкнувшихся с диабетом или предрасположенностью к этому заболеванию, регулярное измерение уровня сахара в крови стало неотъемлемой частью жизни. Однако зачастую этот процесс сопряжен с определенными тонкостями, о которых важно знать, чтобы получать максимально точные результаты. Опытный эндокринолог Ольга Павлова поделилась рекомендациями по правильному проведению данной процедуры.

Согласно специалисту, на показатели глюкометра могут влиять несколько факторов, учет которых крайне важен. В первую очередь, перед измерением следует тщательно вымыть руки с мылом и полностью высушить их чистым полотенцем. В случае если возможности для мытья рук отсутствуют, можно воспользоваться влажными салфетками, однако после этого обязательно протереть кожу сухой гигиенической салфеткой.

При проколе пальца для забора капли крови первую выступившую каплю рекомендуется стереть, а измерение проводить со второй порции. После этого необходимо аккуратно поднести палец к тест-полоске глюкометра и считать показания прибора.

Павлова также акцентирует внимание на важности соблюдения правил хранения и использования тест-полосок. При их приобретении следует убедиться в целостности упаковки и обратить внимание на срок годности. Воздействие ультрафиолетовых лучей может существенно снизить качество тест-полосок, поэтому их хранение должно осуществляться в защищенном от солнечных лучей месте. Кроме того, нельзя допускать замораживания полосок.

Еще один немаловажный аспект – своевременная калибровка глюкометра. Данную процедуру рекомендуется проводить раз в два года в медицинском учреждении или аптеке, специализирующейся на подобных услугах.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: диабет
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