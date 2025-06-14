Выпили ложку с утра — и сладкого не хочется весь день: сахар в крови снижается без всяких диет — и тело заметно худеет

11:43, 14 июн 2025

Для того чтобы успешно сбросить лишние килограммы, необходимо обеспечить дефицит калорий - ситуацию, когда энергетические траты организма превышают энергетическое поступление с пищей. Однако бороться с тягой к высококалорийным и сладким, но малопитательным продуктам зачастую бывает непросто. Согласно мнению диетологов, в решении этой непростой задачи может помочь употребление качественного нефильтрованного яблочного уксуса.

Доктор Дебора Ли рекомендует включить яблочный уксус в свой рацион питания. По ее словам, употребление такого уксуса перед едой или натощак утром, разбавленного водой, способствует снижению аппетита и тяги к сладкому и нездоровой пище. Помимо влияния на аппетит, яблочный уксус также оказывает положительное воздействие на контроль уровня глюкозы в крови.

Как поясняет Ли, употребление уксуса перед приемом богатой крахмалами пищи замедляет типичный резкий всплеск уровня сахара в крови после еды. Яблочный уксус также задерживает опорожнение желудка и регулирует инсулиновый ответ организма на принятую пищу, снижая максимальные показатели глюкозы до минимальных значений.

По мнению доктора Ли, употребление яблочного уксуса способствует более длительному чувству сытости и снижает вероятность возникновения голодных позывов и тяги к сладкому. Она рекомендует разбавлять одну столовую ложку яблочного уксуса в большом стакане воды и принимать эту смесь по утрам натощак или непосредственно перед едой.

Важно отметить, что данная информация носит ознакомительный характер, и перед внесением существенных изменений в свой рацион питания рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом или диетологом.

Автор: Алия Карачурина