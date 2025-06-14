От какого хлеба можно умереть, рассказал врач Дьяков — хлеб с таким признаком выбрасывайте немедленно

11:04, 14 июн 2025

Хлеб - один из основных продуктов питания, который потребляется людьми повседневно. Однако при определенных обстоятельствах даже это привычное лакомство может представлять угрозу для здоровья. Ряд экспертов высказали свое мнение о потенциальной опасности заплесневелого хлеба и тех печальных последствиях, которые могут поджидать тех, кто пренебрегает данной проблемой.

По словам Натальи Завьяловой, эксперта Роскачества, заплесневелый хлеб следует категорически исключить из рациона. Даже незначительное количество плесневых образований, попавших в организм человека, способно негативно сказаться на работе иммунной системы, существенно снизив ее защитные функции.

Диетолог Марият Мухина настоятельно рекомендует полностью выбрасывать куски хлеба с зараженными участками, не ограничиваясь простым удалением видимой плесени. Причина кроется в том, что плесневые споры распространяются по всему кусочку, даже если визуально заметны лишь отдельные пятна.

Максим Дьяков, миколог, поясняет, что некоторые виды плесени могут содержать токсическое вещество - афлатоксин, чрезвычайно опасное для здоровья человека. Воздействие этого яда способно вызвать цирроз печени, повреждение почек, нарушить работу иммунной и нервной систем. В худших случаях поражения внутренних органов могут привести к летальному исходу.

Специалисты определили, что наибольшую угрозу для человеческого организма представляют желтая плесень и черная гниль. Эти штаммы грибков способны нанести тяжелейшие повреждения внутренним органам. Таким образом, сохранение бдительности и своевременная утилизация зараженного хлеба может уберечь от губительных последствий для здоровья.

Приведенная информация не является медицинской рекомендацией.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru