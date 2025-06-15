Удивительный напиток, который поможет дожить до 100 лет: врач рекомендует пить всего 2 стакана в день для здоровья

12:50, 15 июн 2025

Всего два стакана этого обычного продукта ежедневно могут стать вашим эликсиром жизни. Опытный пластический хирург, член Профессионального союза эстетической хирургии Зураб Меладзе поделился секретом долголетия, доступный каждому.

Эксперт с 25-летним стажем объясняет, что регулярное употребление кефира способствует снижению уровня вредного холестерина и сахара в крови. Этот кисломолочный напиток богат полезными бактериями, которые предотвращают развитие кариеса и выводят токсины из организма, уменьшая склонность к аллергическим реакциям.

Далее хирург отмечает, что кефир стимулирует выработку серотонина – гормона хорошего настроения. Благодаря этому напиток положительно влияет на нервную систему и помогает сохранять надлежащий эмоциональный фон.

Еще один плюс кефира – его высокое содержание белка. Этот продукт может заменить полноценный прием пищи, активизируя процесс снижения веса без вреда для здоровья.

Помимо прочего, антиоксиданты, присутствующие в кефире, значительно замедляют процессы старения клеток и тканей организма. А особая желудочная среда, образуемая напитком, способствует максимальному усвоению железа, кальция и витамина D из других продуктов питания.

Автор: Алия Карачурина

Фото: loon.site