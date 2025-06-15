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«Тело подскажет»: какие признаки говорят о наличии проблем с сердцем

«Тело подскажет»: какие признаки говорят о наличии проблем с сердцем

12:26, 15 июн 2025

Замечали ли вы когда-нибудь, что ваше тело подает вам сигналы о своем состоянии? Оказывается, даже незначительные изменения внешности могут быть важными признаками проблем с сердцем. Специалисты медицинского Телеграм-канала «Мурашко по коже» выявили шесть таких «знаков тела», которые не стоит игнорировать.

Вздутые вены и синюшные губы: это тревожные симптомы, которые могут свидетельствовать об остром воспалении сердечной оболочки или сердечной недостаточности.

Отеки ног: сердечные отеки обычно начинаются в нижней части ног и постепенно поднимаются выше. Они усиливаются к вечеру.

Проблемы со зрением: кровоизлияние в глаза, отек зрительного нерва, снижение остроты зрения, появление пелены или мушек перед глазами, сужение полей зрения, ухудшение цветовосприятия — все это может быть связано с высоким риском инфаркта или инсульта.

Выпуклые образования на коже: такие образования могут указывать на повышенный уровень холестерина, который является фактором риска развития атеросклероза и последующего инфаркта.

Изменения ногтей: поперечные бороздки на ногтях могут быть признаком дефицита питательных веществ, токсических повреждений или сердечно-сосудистых заболеваний.

«Барабанные палочки»: пальцы, расширяющиеся на кончиках, с утолщенными и выпуклыми ногтями, напоминающими выпуклое стекло часов, указывают на серьезные нарушения в работе внутренних органов, включая сердце.

Удар по сердцу: Врач предостерегает о коварном побочном эффекте капель для носа - возможное проявление фатальной патологии

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье сердце
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