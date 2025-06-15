«Тело и лицо подскажут»: диетолог Садыков назвал топ-6 признаков старения

11:46, 15 июн 2025

Время неумолимо, и с каждым прожитым годом наше тело подвергается неизбежным возрастным изменениям. Однако своевременное распознавание этих перемен может помочь скорректировать образ жизни и продлить молодость. Гастроэнтеролог и диетолог Рустем Садыков выделил шесть основных индикаторов, сигнализирующих о начале процесса старения человеческого организма.

Одним из первых тревожных звоночков является ухудшение функционирования опорно-двигательного аппарата. С возрастом многие люди начинают испытывать боли в суставах и мышцах, что делает привычные действия более сложными и затрудненными. Этот признак зачастую сопровождается увеличением массы тела вследствие гормональных нарушений, связанных с работой щитовидной железы. Согласно статистическим данным, около 40% россиян преклонного возраста сталкиваются с подобными проблемами.

Кроме того, Садыков акцентирует внимание на проблемах с кровообращением и сосудистых расстройствах, таких как варикозное расширение вен и отеки, которые также являются возрастными спутниками. Не менее важным аспектом является ухудшение мозговой активности и развитие когнитивных нарушений, зарождающихся из-за сбоев в работе центральной нервной системы и метаболических процессов.

Среди других характерных признаков старения организма – нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, часто проявляющиеся в виде изменений характера стула и ухудшения усвоения питательных веществ вследствие снижения количества полезных бактерий в кишечнике. Наконец, внешние проявления старения, такие как морщины, пигментные пятна и дряблость кожи, также служат наглядными индикаторами неумолимого хода времени.

Автор: Алия Карачурина