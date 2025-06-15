«Нужно варить»: этот продукт защитит от колоректального рака и запоров — украсит салаты и супы

11:38, 15 июн 2025

Свекла, этот яркий и сочный корнеплод, часто незаслуженно обходят стороной, считая его обыденным овощем. Однако диетолог Анна Коробкина раскрывает секреты свеклы, которые делают ее настоящим суперфудом, особенно полезным для людей, ведущих активный образ жизни.

Этот овощ – настоящий кладезь антиоксидантов, витаминов и йода. Антиоксиданты защищают наши клетки от повреждений, замедляя процессы старения и предотвращая развитие различных заболеваний. Витамины, содержащиеся в свекле, поддерживают иммунитет, улучшают зрение и состояние кожи. Йод, в свою очередь, необходим для нормальной работы щитовидной железы, которая регулирует обмен веществ и энергетический баланс организма.

Особую ценность свекла представляет для людей, ведущих активный образ жизни. В ней содержатся нитраты, которые в организме превращаются в оксид азота. Это вещество расширяет кровеносные сосуды, улучшает кровообращение и доставку кислорода к мышцам. Благодаря этому, свекла помогает повысить выносливость и снизить утомляемость во время физических нагрузок.

Анна Коробкина рекомендует употреблять вареную свеклу, так как в ней меньше фруктовых кислот, раздражающих желудочно-кишечный тракт. Однако, чтобы сохранить максимум полезных веществ, свеклу не следует переваривать. Оптимальное время варки – около 20 минут, до состояния легкого хруста.

Свекла богата клетчаткой, которая является питательной средой для полезных бактерий, населяющих наш кишечник. Регулярное употребление свеклы способствует поддержанию нормальной микрофлоры, улучшает пищеварение и предотвращает запоры. Кроме того, клетчатка связывает и выводит из организма токсины и шлаки, снижая риск развития колоректального рака и других заболеваний кишечника.

Несмотря на многочисленные полезные свойства, свекла имеет и противопоказания. Ее не рекомендуется употреблять при обострении подагры из-за содержания щавелевой кислоты. Также свекла противопоказана при серьезных заболеваниях почек и диарее.

Автор: Алия Карачурина