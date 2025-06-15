Эти симптомы сигнализируют о проблемах с венами — запишитесь к врачу, если они у вас есть

11:17, 15 июн 2025

Вздутые вены, отеки и тяжесть в ногах – это не просто временное неудобство, а возможные признаки серьезных проблем с венами. Флеболог Татьяна Алекперова рассказала о ключевых симптомах, на которые стоит обратить внимание, чтобы вовремя начать лечение и предотвратить осложнения.

Варикозное расширение вен – коварное заболевание, которое может долгое время протекать незаметно. Однако существуют явные сигналы, которые указывают на развитие проблемы. Обратите внимание на появление сосудистых рисунков, узловатых и извитых вен на ногах, которые могут быть болезненными при прикосновении. Если вы испытываете тяжесть и боль в ногах при ходьбе, страдаете от судорог, внезапного тепла в мышцах или отеков по вечерам, не откладывайте визит к врачу.

Некоторые категории людей более подвержены риску развития варикозного расширения вен. Это люди с избыточным весом, ведущие малоподвижный образ жизни, спортсмены, поднимающие тяжести, и любительницы высоких каблуков. Вредные привычки, такие как курение и злоупотребление алкоголем, также могут негативно сказаться на здоровье вен.

Хорошая новость заключается в том, что развитие варикозного расширения вен можно предотвратить. Регулярные физические нагрузки, даже простые прогулки, контроль веса и снижение потребления соли помогут сохранить здоровье вен. Если у вас сидячая или стоячая работа, делайте перерывы и поднимайте ноги вверх, чтобы улучшить кровообращение.

Помните, что своевременное обращение к врачу и соблюдение профилактических мер – залог здоровых вен и активной жизни.

Автор: Алия Карачурина