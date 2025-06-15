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Нанесли 1 ложку на кожу головы — и перхоть исчезла: трихолог раскрыла домашний продукт — подойдет для любого типа волос

Нанесли 1 ложку на кожу головы — и перхоть исчезла: трихолог раскрыла домашний продукт — подойдет для любого типа волос

11:12, 15 июн 2025

Перхоть – проблема, знакомая многим. Белые хлопья на одежде и зуд кожи головы не только портят внешний вид, но и сигнализируют о дисбалансе микрофлоры. Известный трихолог Гретхен Фриз предлагает простое и эффективное решение – яблочный уксус. Этот продукт, который многие привыкли использовать в кулинарии, обладает удивительными свойствами для здоровья волос и кожи головы.

Секрет эффективности яблочного уксуса кроется в его антибактериальных и противогрибковых свойствах. Он способен регулировать уровень pH кожи головы, создавая неблагоприятную среду для размножения дрожжей, которые являются одной из основных причин появления перхоти.

Применение яблочного уксуса в борьбе с перхотью предельно просто. Достаточно развести его водой в соотношении 1:5 и ополаскивать этим раствором волосы после каждого мытья. Для удобства можно использовать пульверизатор. Нанесите раствор на кожу головы, аккуратно помассируйте и оставьте на 5-15 минут, затем тщательно смойте прохладной водой.

Яблочный уксус можно использовать не только как самостоятельное средство, но и добавлять в маски, бальзамы и шампуни. Однако будьте осторожны при использовании скрабов и пилингов, чтобы избежать раздражения кожи.

Важно помнить, что данная статья носит информационный характер и не заменяет консультацию специалиста. Перед применением яблочного уксуса рекомендуется проконсультироваться с трихологом, особенно если у вас чувствительная кожа головы или аллергия.

Забудьте о перхоти: 2 доступных средства, которые творят чудеса

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Автор: Алия Карачурина
Теги: перхоть здоровье
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