Эти продукты, которые есть в каждом доме, снижают риск гипертонии и ишемической болезни сердца

14:08, 16 июн 2025

В современном ритме жизни сердечно-сосудистые заболевания становятся все более распространенным явлением. Однако есть действенные способы предотвратить их развитие и сохранить здоровье этого жизненно важного органа. В сегодняшней статье мы раскроем простые, но эффективные методы, которые помогут вам позаботиться о вашем сердце.

Начнем с корректировки рациона питания. Врач-кардиолог и терапевт Светлана Зубаилова настоятельно рекомендует включить в свой рацион нежирные сорта рыбы, обилие овощей и фруктов, а также молочные продукты. Многочисленные исследования подтверждают, что регулярное употребление молочных продуктов может значительно снизить риск развития артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, атеросклероза, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний.

С другой стороны, необходимо ограничить потребление красного мяса до одного раза в неделю и полностью исключить из рациона пакетированные соки, газированные напитки, копченые, соленые, жареные и острые продукты. Вместо этого отдавайте предпочтение отварным, запеченным или тушеным блюдам.

Помимо правильного питания, важно не забывать о физической активности. Регулярные пешие прогулки, бег, силовые тренировки и гимнастика помогут сбросить лишний вес и укрепить сердечно-сосудистую систему.

Стоит также учитывать негативное влияние стресса на здоровье сердца. При стрессе вырабатывается гормон адреналин, который заставляет сердце учащенно биться, а сосуды – спазмироваться и сужаться, повышая давление и изнашивая сердечную мышцу.

Автор: Алия Карачурина