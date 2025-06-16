Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Здоровье »
logtype

Вкусный продукт с 2 калориями на 100 г: снижает сахар в крови до 5 ммоль/л и устраняет голод

Вкусный продукт с 2 калориями на 100 г: снижает сахар в крови до 5 ммоль/л и устраняет голод

13:55, 16 июн 2025

Контролировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровый вес - задача не из легких для многих людей, особенно страдающих диабетом. Существующие диеты зачастую предлагают малопривлекательные продукты, из-за чего соблюдать их бывает сложно, и срывы случаются нередко. Однако решение этой проблемы может крыться в уникальном ингредиенте - лапше ширатаки.

Лапша ширатаки, также известная как сиратаки, изготавливается из корней растения аморфофаллус коньяк. Ее главная ценность заключается в содержащемся в ней глюкоманнане - особом виде клетчатки, обладающей удивительными свойствами. Опытный диетолог и эндокринолог Вера Кузьмина рассказывает, что вязкие волокна глюкоманнана препятствуют выработке гормона голода, тем самым помогая контролировать аппетит.

В отличие от многих обезжиренных и обездвиженных диетических продуктов, лапша ширатаки отличается приятным вкусом, способным удовлетворить даже изысканные гастрономические пристрастия. При этом она содержит всего 2 калории и менее 1 грамма усвояемых углеводов на 100 грамм продукта, что делает ее идеальным выбором для тех, кто стремится контролировать массу тела или следить за уровнем сахара в крови.

Лапша ширатаки представляет собой настоящую находку для приверженцев здорового питания и сбалансированного рациона. Вкусная и низкокалорийная, она способна внести разнообразие в меню и помочь избежать срывов, к которым зачастую приводят строгие диеты. Конечно, прежде чем вносить кардинальные изменения в свой рацион, рекомендуется проконсультироваться со специалистами.

Врач раскрыла секреты правильного использования глюкометра: основные ошибки при измерении уровня сахара в крови

Читайте также:

Врач раскрыла секреты правильного использования глюкометра: основные ошибки при измерении уровня сахара в крови
Автор: Алия Карачурина
Теги: диабет здоровье
Читайте также

Этот овощ поможет диабетикам: регулирует инсулин и борется с скачками сахара в крови
Это интересно
Этот овощ поможет диабетикам: регулирует инсулин и борется с скачками сахара в крови
Эти 4 продукта помогут контролировать аппетит: включите их в рацион и похудеете в два счета
Это интересно
Эти 4 продукта помогут контролировать аппетит: включите их в рацион и похудеете в два счета
Защитите свое сердце обычным продуктом из кухонного шкафа
Это интересно
Защитите свое сердце обычным продуктом из кухонного шкафа
Врач назвал продукт для снижения сахара и давления: полезно и всего одна ложка
Это интересно
Врач назвал продукт для снижения сахара и давления: полезно и всего одна ложка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен