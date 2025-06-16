Вкусный продукт с 2 калориями на 100 г: снижает сахар в крови до 5 ммоль/л и устраняет голод

13:55, 16 июн 2025

Контролировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровый вес - задача не из легких для многих людей, особенно страдающих диабетом. Существующие диеты зачастую предлагают малопривлекательные продукты, из-за чего соблюдать их бывает сложно, и срывы случаются нередко. Однако решение этой проблемы может крыться в уникальном ингредиенте - лапше ширатаки.

Лапша ширатаки, также известная как сиратаки, изготавливается из корней растения аморфофаллус коньяк. Ее главная ценность заключается в содержащемся в ней глюкоманнане - особом виде клетчатки, обладающей удивительными свойствами. Опытный диетолог и эндокринолог Вера Кузьмина рассказывает, что вязкие волокна глюкоманнана препятствуют выработке гормона голода, тем самым помогая контролировать аппетит.

В отличие от многих обезжиренных и обездвиженных диетических продуктов, лапша ширатаки отличается приятным вкусом, способным удовлетворить даже изысканные гастрономические пристрастия. При этом она содержит всего 2 калории и менее 1 грамма усвояемых углеводов на 100 грамм продукта, что делает ее идеальным выбором для тех, кто стремится контролировать массу тела или следить за уровнем сахара в крови.

Лапша ширатаки представляет собой настоящую находку для приверженцев здорового питания и сбалансированного рациона. Вкусная и низкокалорийная, она способна внести разнообразие в меню и помочь избежать срывов, к которым зачастую приводят строгие диеты. Конечно, прежде чем вносить кардинальные изменения в свой рацион, рекомендуется проконсультироваться со специалистами.

Автор: Алия Карачурина