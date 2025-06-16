Продукты, которые стоит включить в рацион, чтобы уменьшить боль и отеки при артрите

11:47, 16 июн 2025

Артрит – это не приговор, а вызов, который можно принять, вооружившись знаниями и правильным питанием. Миллионы людей во всем мире сталкиваются с этим недугом, страдая от боли, отеков и скованности в суставах. Однако, как утверждают британские эксперты, некоторые продукты способны стать настоящими союзниками в борьбе с артритом, облегчая симптомы и улучшая качество жизни.

Жирная рыба: не только для ума, но и для суставов

Жирная рыба, такая как лосось, макрель, сардина и треска, давно известна своими полезными свойствами для мозга. Но оказывается, что она также может стать настоящим спасением для суставов. Секрет кроется в омега-3 жирных кислотах, которые обладают мощным противовоспалительным действием. Попадая в организм, они превращаются в специальные соединения, способные подавлять выработку веществ, разрушающих хрящевую ткань.

Льняное семя: растительная альтернатива для здоровья суставов

Если вы не любите рыбу, не отчаивайтесь! Льняное семя – это отличный источник растительной омега-3, известной как альфа-линоленовая кислота. Просто добавьте немного семян в кашу, салат, выпечку или смузи, и ваши суставы скажут вам спасибо.

Куриная кожа: неожиданный источник коллагена

Курица – это не только вкусное и питательное блюдо, но и потенциальный источник здоровья для суставов. Куриная кожа содержит коллаген II типа, который, согласно некоторым исследованиям, может способствовать восстановлению хрящевой ткани и уменьшению симптомов остеоартрита.

Ягоды: природные антиоксиданты для защиты суставов

Ягоды – это не только вкусный десерт, но и мощный источник антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений и воспалений, связанных с артритом. Черника и малина особенно богаты этими полезными веществами.

Оливковое масло: средиземноморский секрет для здоровья суставов

Оливковое масло – это не просто основа средиземноморской кухни, но и потенциальное лекарство для суставов. Оно содержит олеокантал, вещество, которое, по мнению некоторых ученых, может действовать подобно нестероидным противовоспалительным препаратам, таким как ибупрофен.

Автор: Алия Карачурина