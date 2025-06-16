Врач рассказал о ключевой ошибке при измерении давления: одно неверное действие повышает показатели на 50 мм рт. столба.

10:42, 16 июн 2025

Многие люди сталкиваются с проблемами, связанными с нестабильным артериальным давлением. Однако далеко не все знают, как правильно измерять этот важнейший показатель, от которого зависит нормальное функционирование организма. Неправильная техника измерения может привести к ошибочным результатам, что, в свою очередь, может повлиять на диагностику и лечение.

Чтобы помочь избежать распространенных ошибок, известный кардиолог Герман Гандельман перечислил семь основных правил, которые следует соблюдать при измерении артериального давления.

Во-первых, необходимо избегать разговоров во время процедуры. Согласно Гандельману, болтовня может привести к повышению показателей на 10 мм рт. ст., искажая реальную картину.

Во-вторых, следует уделить особое внимание размеру манжеты тонометра. Использование слишком маленькой манжеты может завысить результат на 10 мм рт. ст., в то время как слишком толстая или приподнятая манжета может дать разброс показателей от 5 до 50 мм рт. ст.

В-третьих, перед измерением давления рекомендуется посетить туалет, чтобы избавиться от излишнего напряжения в области живота.

В-четвертых, необходимо обеспечить правильное положение руки. Многие люди совершают ошибку, напрягая руку или держа ее без опоры, что также может исказить результаты.

В-пятых, следует позаботиться о правильной позе тела. Спина должна иметь поддержку, а ноги не должны быть скрещенными или висеть в воздухе.

Кроме того, эксперт напомнил, что согласно действующим нормативам, артериальное давление здорового человека в состоянии покоя не должно превышать следующих значений: 120/70 - 130/80 для людей в возрасте 20-40 лет, 140/90 для возраста 40-60 лет и 150/90 для пациентов старше 60 лет.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете получить наиболее точные показатели артериального давления, что поможет своевременно выявить любые отклонения и принять необходимые меры.

Важно помнить, что представленная информация носит ознакомительный характер. Для получения квалифицированной консультации и индивидуальных рекомендаций необходимо обратиться к специалисту.

Автор: Алия Карачурина