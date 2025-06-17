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Как за 2 минуты определить высокий уровень глюкозы: советы врача по выявлению скрытых симптомов диабета

Как за 2 минуты определить высокий уровень глюкозы: советы врача по выявлению скрытых симптомов диабета

19:19, 17 июн 2025

Диабет стал одним из самых распространенных хронических заболеваний, жизненно важно вовремя распознавать его симптомы. Помимо классических признаков, таких как постоянная жажда и учащенное мочеиспускание, состояние полости рта может служить ранним предвестником развивающегося диабета. Опытный стоматолог Вивиан Рокнян из США указывает на три тревожных сигнала, которые часто игнорируются, но заслуживают пристального внимания.

Во-первых, регулярное появление трещин на языке может быть одним из первых признаков нарушения углеводного обмена. Сопровождающее их ощущение сухости во рту лишь усиливает тревогу специалистов, ведь пересыхание слизистых – типичный спутник диабета.

Во-вторых, постоянная неутолимая жажда, которая не проходит даже после обильного питья, носит медицинское название полидипсии. Это состояние нередко предшествует развитию диабета и требует серьезной диагностики причин.

Наконец, кровоточивость и воспаление десен при минимальных раздражениях – еще один возможный признак опасного нарушения обмена веществ. Десны становятся уязвимыми и нездоровыми из-за высокого сахара в крови.

По словам экспертов, диабет первого типа проявляется стремительно – от нескольких дней до пары недель. Диабет второго типа, напротив, может протекать исподволь годами, прикрываясь размытыми симптомами. Именно поэтому крайне важно внимательно следить за состоянием своего здоровья, не пропуская возможные сигналы бедствия, особенно исходящие из полости рта. Регулярное посещение стоматолога может стать первым шагом на пути своевременного выявления диабета.

Статья носит общий информативный характер и ни в коем случае не заменяет профессиональных консультаций и обследований. При обнаружении любых подозрительных симптомов необходимо сразу же обратиться к специалистам.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: диабет
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