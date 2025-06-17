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«Низкий показатель — жди беды»: Почему холестерин важен для здоровья — объяснил врач Шишонин

«Низкий показатель — жди беды»: Почему холестерин важен для здоровья — объяснил врач Шишонин

11:02, 17 июн 2025

Врач Александр Шишонин, являющийся авторитетным специалистом в области медицины, решил прокомментировать популярные заблуждения, касающиеся холестерина. Он подчеркнул, что холестерин является жизненно важной молекулой, выполняющей множество функций в организме. Врач пояснил, что холестерин — это неотъемлемый компонент мембран клеток, без которого невозможно их нормальное функционирование. Кроме того, холестерин необходим для синтеза желчи и половых гормонов, обеспечивающих поддержание важнейших процессов в организме.

Существует распространенное мнение о том, что нормальным уровнем холестерина в крови считается показатель в диапазоне от 3,3 до 5,5 ммоль/л. Однако Александр Шишонин выразил несогласие с этим утверждением, отметив, что такая норма не является оптимальной. По словам врача, некоторые медики придерживаются точки зрения, согласно которой уровень холестерина в крови должен быть ниже 3 ммоль/л, однако это может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. «Онкологи прекрасно знают: когда холестерин низкий, значит, жди беды», — заявил Шишонин.

Александр Шишонин предупреждает, что дефицит холестерина в организме может нанести вред иммунной системе и увеличить риск возникновения злокачественных опухолей. В вопросе контроля уровня холестерина крайне важно применять индивидуальный подход, поскольку низкий уровень холестерина не всегда является признаком хорошего здоровья, а высокий — гарантией возникновения проблем со здоровьем.

Справка. Стоит отметить, что холестерин не может самостоятельно передвигаться по кровеносным сосудам. Для его транспортировки необходимы липопротеины. Часто можно встретить термины «хороший» и «плохой» холестерин, однако сам холестерин представляет собой одно и то же вещество, вне зависимости от типа переносчика.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: холестерин
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