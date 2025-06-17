Есть перед сном, чтобы похудеть: Названо правильное время ужина для здоровья, подходит диабетикам и худеющим — популярный миф развеян

10:58, 17 июн 2025

На протяжении многих лет среди тех, кто стремился сбросить лишний вес, бытовало устойчивое заблуждение о вредности позднего ужина. Создатели различных диетических программ настоятельно рекомендовали завершать приём пищи не менее чем за три часа до отхода ко сну. Однако новые исследования развенчали эту теорию, выявив отсутствие взаимосвязи между временем ужина и увеличением жировых отложений в организме. Оказалось, что дело совсем в другом.

Журнал HealthDay опубликовал результаты любопытного эксперимента, проведённого доктором Низой Марутур и её коллегами. В исследовании приняли участие более сорока добровольцев среднего возраста около шестидесяти лет. Участников разделили на группы, в каждой из которых время ужина варьировалось, при этом одной группе разрешалось ужинать в любое удобное время. Эксперимент продолжался на протяжении нескольких месяцев.

По итогам исследования учёные пришли к выводу, что время ужина никоим образом не влияет на процессы снижения или набора веса. Единственным значимым фактором оказалось количество потребляемых калорий. Специалисты рекомендуют обращать внимание на качество потребляемой пищи, отдавая предпочтение здоровым продуктам с высоким содержанием полезных веществ. Также важно избегать переедания и поддерживать физическую активность. При соблюдении этих условий можно ужинать в любое время, даже непосредственно перед сном, и лишний вес будет постепенно уходить.

Кроме того, эксперимент показал, что поздние ужины не провоцируют повышения уровня сахара в крови. Таким образом, оптимальное время для ужина определяется индивидуальными предпочтениями, главное – придерживаться здоровых принципов питания и образа жизни.

Справка. Следует различать понятия "лишний вес" и "ожирение". В отличие от избыточного веса, ожирение представляет реальную угрозу для здоровья, увеличивая нагрузку на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат. Некоторые медицинские специалисты также связывают ожирение с повышенным риском развития онкологических заболеваний.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru