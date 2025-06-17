Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Здоровье »
logtype

Есть перед сном, чтобы похудеть: Названо правильное время ужина для здоровья, подходит диабетикам и худеющим — популярный миф развеян

Есть перед сном, чтобы похудеть: Названо правильное время ужина для здоровья, подходит диабетикам и худеющим — популярный миф развеян

10:58, 17 июн 2025

На протяжении многих лет среди тех, кто стремился сбросить лишний вес, бытовало устойчивое заблуждение о вредности позднего ужина. Создатели различных диетических программ настоятельно рекомендовали завершать приём пищи не менее чем за три часа до отхода ко сну. Однако новые исследования развенчали эту теорию, выявив отсутствие взаимосвязи между временем ужина и увеличением жировых отложений в организме. Оказалось, что дело совсем в другом.

Журнал HealthDay опубликовал результаты любопытного эксперимента, проведённого доктором Низой Марутур и её коллегами. В исследовании приняли участие более сорока добровольцев среднего возраста около шестидесяти лет. Участников разделили на группы, в каждой из которых время ужина варьировалось, при этом одной группе разрешалось ужинать в любое удобное время. Эксперимент продолжался на протяжении нескольких месяцев.

По итогам исследования учёные пришли к выводу, что время ужина никоим образом не влияет на процессы снижения или набора веса. Единственным значимым фактором оказалось количество потребляемых калорий. Специалисты рекомендуют обращать внимание на качество потребляемой пищи, отдавая предпочтение здоровым продуктам с высоким содержанием полезных веществ. Также важно избегать переедания и поддерживать физическую активность. При соблюдении этих условий можно ужинать в любое время, даже непосредственно перед сном, и лишний вес будет постепенно уходить.

Кроме того, эксперимент показал, что поздние ужины не провоцируют повышения уровня сахара в крови. Таким образом, оптимальное время для ужина определяется индивидуальными предпочтениями, главное – придерживаться здоровых принципов питания и образа жизни.

Справка. Следует различать понятия "лишний вес" и "ожирение". В отличие от избыточного веса, ожирение представляет реальную угрозу для здоровья, увеличивая нагрузку на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат. Некоторые медицинские специалисты также связывают ожирение с повышенным риском развития онкологических заболеваний.

Больше вреда, чем пользы: касторовое масло - не лучший выбор для желающих похудеть

Читайте также:

Больше вреда, чем пользы: касторовое масло - не лучший выбор для желающих похудеть
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: диета
Читайте также

Волшебное снотворное: 1 чашка этого напитка после ужина — уснете моментально до самого утра
Это интересно
Волшебное снотворное: 1 чашка этого напитка после ужина — уснете моментально до самого утра
Прощай, обвисший живот! Секретный вечерний эликсир творит чудеса - минус 7 кг жира и подтянутые бока за неделю
Это интересно
Прощай, обвисший живот! Секретный вечерний эликсир творит чудеса - минус 7 кг жира и подтянутые бока за неделю
Снизит риск деменции: эта ягода поможет дожить до 100 лет твердом уме и памяти
Это интересно
Снизит риск деменции: эта ягода поможет дожить до 100 лет твердом уме и памяти
Есть и не толстеть: 6 продуктов для идеального ужина
Это интересно
Есть и не толстеть: 6 продуктов для идеального ужина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен