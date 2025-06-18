Эксперт назвала продукты, способные предотвратить тромбы и стабилизировать уровень глюкозы — узнайте, что нужно есть

11:23, 18 июн 2025

Кровь – жидкость жизни, несущая питательные вещества ко всем клеткам организма. Но когда её вязкость повышается, эта жизненно важная функция нарушается. Тромбы, застойные процессы, осложнения для сердечно-сосудистой системы – вот лишь некоторые последствия загустевшей крови. К счастью, решение этой проблемы может крыться в правильно сбалансированном рационе.

Врач-диетолог Лиза Афинская утверждает, что определенные продукты питания способны не только улучшить качество крови, но и сбалансировать уровни глюкозы и кортизола – двух важнейших регуляторов в организме человека. Именно эти показатели напрямую влияют на вязкость крови.

Глюкоза – основной источник энергии для клеток, а кортизол регулирует реакцию организма на стресс, воздействуя на артериальное давление и обменные процессы белков, жиров и углеводов. Дисбаланс этих веществ провоцирует целый каскад негативных последствий, включая тревожность и сердечно-сосудистые заболевания.

Афинская рекомендует включить в рацион птицу, рыбу, орехи, бобовые и тофу. Эти продукты богаты белком, недостаток которого делает кровь густой и вязкой. В свою очередь для сбалансированного уровня кортизола стоит налегать на тыквенные семечки, миндаль, семена чиа, кешью, какао, зеленые листовые овощи, льняное масло, орехи и семена льна. Эти питательные компоненты питают клетки, регулируют обменные процессы и поддерживают оптимальное состояние крови.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru