Каждый укус вредит здоровью: онколог призвала убрать со стола три популярных продукта

11:13, 18 июн 2025

Согласно последним данным Американского института исследований рака (AICR), наука располагает все более убедительными свидетельствами связи между диетой, образом жизни и развитием онкологических заболеваний, включая колоректальный рак. Как отмечает опытный онколог Елена Смирнова, лишний жир в организме является одним из главных факторов риска этого недуга.

Исследования показывают, что значительное сокращение потребления обработанного мяса, такого как колбасы, бекон и сосиски, может благотворно сказаться на здоровье. Даже ежедневное употребление всего 50 граммов подобных продуктов увеличивает опасность развития рака на 18%. Этот факт подчеркивает, что каждая порция переработанного мяса повышает риски.

Кроме того, Смирнова акцентирует внимание на важности регулярных физических упражнений, которые способствуют снижению вероятности возникновения колоректального рака. Активный образ жизни наряду с правильным питанием может сыграть ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний. Ограничение потребления алкоголя также критически важно, даже если полный отказ кажется невозможным. Вместе с тем, употребление фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, бобовых, а также молочных продуктов, таких как молоко, сыр и йогурт, поможет уменьшить риск развития рака кишечника.

Актуальным остается вопрос о потреблении красного мяса, включая говядину, свинину и баранину. Смирнова рекомендует ограничивать его употребление до шести порций в неделю, при этом размер каждой порции не должен превышать размер колоды игральных карт.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru