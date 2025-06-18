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Хотите сердце как в 20 лет? Вот 10 продуктов, которые должны быть в вашем холодильнике

Хотите сердце как в 20 лет? Вот 10 продуктов, которые должны быть в вашем холодильнике

10:26, 18 июн 2025

Светлана Карманова, опытный микробиолог и приверженец здорового образа жизни, предлагает простые, но действенные способы улучшить кровоток и сохранить эластичность сосудов.

Фундаментальным шагом на пути к здоровым артериям является адекватное потребление жидкости. Вода – истинный ключ к разжижению крови и оптимизации всех процессов в организме. Рекомендуемая норма – 30 мл на каждый килограмм веса ежедневно.

Гранат, щедрый на антиоксиданты, заслуживает особого внимания. Этот плод стимулирует обмен веществ, снижает воспалительные процессы, нормализует уровень холестерина и регулирует вязкость крови – идеальный союзник для защиты сосудистой системы.

Летом не упустите возможность полакомиться арбузом. Этот сочный дар природы способствует выработке азотной кислоты, благотворно влияющей на эластичность артерий и снижающей кровеносное давление.

Яблоки, богатые пектином и клетчаткой, оказывают благотворное воздействие на всю сердечно-сосудистую систему, заслуживая постоянного места в рационе.

Незаменимым помощником в борьбе за здоровье сосудов выступает чеснок. Содержащийся в нем оксид азота снижает артериальное давление и предотвращает образование тромбов, обеспечивая бесценную пользу для артериального русла.

Не пренебрегайте брокколи – этот овощ изобилует противовоспалительными соединениями, витаминами и антиоксидантами, оказывающими положительное влияние на состояние сосудов.

Цитрусовые, щедрые на витамин C, антиоксиданты и флавоноиды, представляют собой настоящий эликсир для здоровья артерий и должны стать неотъемлемой частью рациона.

Морская рыба, благодаря содержанию омега-кислот, улучшает кровоснабжение и уменьшает воспаление в артериях, демонстрируя свою незаменимость для поддержания сосудистого здоровья.

Орехи и оливковое масло, богатые полезными жирными кислотами, растительным белком, витаминами и минералами, составляют основу здоровья сосудов и являются прекрасным дополнением к рациону.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: питание
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