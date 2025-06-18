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Вздутие и лишний вес: Диетолог объяснил, почему окрошка может навредить

Вздутие и лишний вес: Диетолог объяснил, почему окрошка может навредить

10:18, 18 июн 2025

В летний зной мало что может сравниться с освежающим вкусом традиционной русской окрошки. Этот холодный овощной суп, наполненный свежими огурцами, зеленью и другими витаминными ингредиентами, кажется воплощением здоровой пищи. Однако, как предупреждают эксперты, определенные варианты приготовления могут обернуться проблемами для людей с некоторыми заболеваниями.

Главный враг скрывается в заправке - этом важном компоненте, определяющем вкус окрошки. Популярный квас, используемый в качестве основы для супа, зачастую содержит высокие дозы сахара. Производители для продажи квасов в бутылках намеренно повышают их сладость, чтобы угодить массовому вкусу. Частое употребление такой окрошки может серьезно навредить людям, страдающим лишним весом или склонным к повышению уровня сахара в крови. Для них высокосахаристое лакомство чревато резким скачком гликемии и обострением имеющихся проблем со здоровьем.

Альтернативный вариант окрошки на минеральной воде также таит подводные камни. Специалисты рекомендуют людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта воздержаться от этого блюда. Газированная минералка способна вызвать излишнее вздутие и газообразование, усугубив существующие недуги.

Наиболее безопасной и полезной считается окрошка на кефире. Этот кисломолочный продукт не только придает блюду приятную кислинку, но и обогащает его живыми молочнокислыми бактериями, благотворно влияющими на работу пищеварительной системы. При приготовлении лучше использовать кефир пониженной жирности во избежание излишней калорийности супа.

Переносимость тех или иных ингредиентов окрошки у каждого человека индивидуальна. Поэтому людям с определенными заболеваниями лучше проконсультироваться с врачом перед употреблением этого популярного летнего блюда.

Свекровь из деревни поделилась рецептом окрошки на воде: без кефира и кваса, вкусно и экономно

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Автор: Алия Карачурина
Теги: окрошка
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