Страдают печень и почки: назван вид чая, разрушающий органы

11:35, 18 июн 2025

В современном мире чай прочно утвердился в качестве одного из наиболее популярных и любимых напитков. Многочисленные исследования подтверждают его благотворное влияние на здоровье человека. Однако недавние научные изыскания выявили потенциальную опасность, связанную с определенными способами приготовления этого ароматного напитка.

В погоне за эстетикой и удобством использования ряд известных брендов стали предлагать чай в пирамидках, изготовленных из синтетических материалов. Этот формат фасовки привлекателен не только своим внешним видом, но и предположительно обеспечивает более высокое качество самого чая. Тем не менее, как показали последние исследования, такой подход может таить в себе серьезные риски для здоровья потребителей.

В ходе интервью с изданием "Доктор Питер" профессор Александр Созыкин поделился тревожными результатами недавних научных изысканий. Используя методы электронной микроскопии и динамического лазерного светорассеивания, ученые обнаружили, что при заваривании чая в синтетических пирамидках в напиток могут попадать опасные микрочастицы пластика и наночастицы. Их накопление в организме при регулярном употреблении чая, приготовленного таким способом, повышает риск развития серьезных заболеваний, включая онкологические.

Это явление не является новым для научного сообщества. Еще в 2019 году итальянские исследователи первыми обратили внимание на выделение микрочастиц при заваривании чая из нейлоновых пакетиков. В 2020 году ученые из Дублинского университета подтвердили присутствие значительного количества микропластика в чайных пакетиках, изготовленных из смеси целлюлозы и пластика, а также из биоразлагаемых материалов.

По словам профессора Созыкина, использование синтетических материалов для производства чайной упаковки должно быть пересмотрено или даже запрещено. Истинную пользу для здоровья может принести лишь чай, заваренный из натуральных листьев или гранулированного чая, не содержащего синтетические добавки.

Научное сообщество продолжает активно изучать воздействие микропластика на организм человека. Недавно китайские специалисты доказали, что хотя микрочастицы полистирола, полиэтилена и полипропилена также присутствуют в водопроводной воде, около 80% из них улетучивается при кипячении. Этот факт свидетельствует о том, что правильный выбор методов приготовления напитков может существенно снизить риски для здоровья.

Автор: Алия Карачурина