Тело подскажет: эти симптомы указывают на грибковое поражение кишечника

11:48, 19 июн 2025

Все мы знаем о пользе хорошего микробиома — сбалансированного сообщества бактерий в нашем кишечнике. Однако мало кто задумывается об опасности, которую представляют грибки Candida, обитающие в пищеварительном тракте. Их чрезмерное размножение, известное как кандидоз кишечника, может привести к целому ряду тревожных симптомов и серьезным последствиям для здоровья.

В начале инфекция проявляет себя исподволь. Вы можете не замечать никаких изменений, кроме неожиданной тяги к сладкому. И это не просто прихоть — патогенные микроорганизмы, включая грибки Candida, используют простые углеводы в качестве питательного источника. По словам гастроэнтеролога Натальи Харченко из EMC, они активируют определенные нейромедиаторы, побуждающие мозг требовать сладкие лакомства. Таким образом, грибки буквально манипулируют вашими вкусовыми рецепторами и пищевыми предпочтениями.

Со временем симптомы усугубляются. Вздутие живота, боли в желудке, диарея, изменения вкусовых ощущений и образование белого налета на слизистой оболочке рта — вот лишь некоторые тревожные признаки прогрессирующей грибковой инфекции. У женщин может развиться молочница. Повышение температуры и общая интоксикация свидетельствуют о серьезном поражении организма.

Причины такого разгула кандидоза могут быть разными — от попадания инфекции извне до дисбаланса собственной микробиоты. В первом случае болезнь развивается стремительно, во втором — медленно и исподволь. Однако игнорировать проблему опасно — при отсутствии лечения грибки могут проникнуть в кровоток и заразить другие органы и системы тела.

Автор: Алия Карачурина