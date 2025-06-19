Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Здоровье »
logtype

Очищаем фрукты от пестицидов за минуты: безопасный метод для здоровья вашей семьи

Очищаем фрукты от пестицидов за минуты: безопасный метод для здоровья вашей семьи

11:41, 19 июн 2025

С приходом теплого сезона на прилавках магазинов появляется разнообразие соблазнительных фруктов и овощей. Многие люди стремятся запастись этими вкусными лакомствами, надеясь пополнить запасы витаминов на весь следующий год. Однако мало кто задумывается о потенциальных рисках, связанных с употреблением свежих плодов.

Ирина Полянская, эксперт в области домоводства, поделилась ценными рекомендациями, которые помогут обезопасить себя от воздействия опасных веществ, содержащихся в фруктах и овощах. Простое ополаскивание под струей воды, к которому привыкло большинство из нас, зачастую оказывается неэффективным.

Многие плоды подвергаются химической обработке для продления сроков хранения перед тем, как оказаться на прилавках магазинов. Чтобы избавиться от вредных веществ, Полянская рекомендует не просто промывать фрукты и овощи, а замачивать их в миске с водой в течение нескольких минут.

Особое внимание следует уделить продуктам, наиболее склонным к накоплению пестицидов — химических веществ, используемых для борьбы с болезнями и вредителями растений на различных этапах их роста. К таким продуктам относятся клубника, болгарский перец, вишня, черешня, томаты и арбузы. Чтобы минимизировать воздействие пестицидов, эксперт советует замачивать эти плоды в растворе из чайной ложки соды на литр воды в течение 15-20 минут перед употреблением в пищу.

В жаркие месяцы на поверхности фруктов и овощей активно размножаются опасные бактерии, такие как сальмонелла и кишечная палочка. При попадании в организм человека эти микроорганизмы могут вызвать сильное пищевое отравление. Полянская рекомендует обрабатывать плоды раствором столового уксуса — одной ложки на литр воды, замачивая их в нем на 10 минут перед тем, как промыть проточной водой. Это поможет избежать неприятных последствий.

Мыть обязательно: чем опасны немытые овощи и фрукты рассказал гастроэнтеролог Садыков

Читайте также:

Мыть обязательно: чем опасны немытые овощи и фрукты рассказал гастроэнтеролог Садыков
Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье фрукты
Читайте также

Проверьте заготовки: эксперты рассказали, какое варенье может стать опасным для здоровья и как этого избежать
Это интересно
Проверьте заготовки: эксперты рассказали, какое варенье может стать опасным для здоровья и как этого избежать
Как моментально определить нитраты в овощах и фруктах: вот на что нужно обратить внимание при покупке — достаточно одного взгляда
Это интересно
Как моментально определить нитраты в овощах и фруктах: вот на что нужно обратить внимание при покупке — достаточно одного взгляда
Чем заменить весной дорогущие свежие фрукты и овощи – советы диетолога
Это интересно
Чем заменить весной дорогущие свежие фрукты и овощи – советы диетолога
Мыть обязательно: чем опасны немытые овощи и фрукты рассказал гастроэнтеролог Садыков
Это интересно
Мыть обязательно: чем опасны немытые овощи и фрукты рассказал гастроэнтеролог Садыков


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен