Очищаем фрукты от пестицидов за минуты: безопасный метод для здоровья вашей семьи

11:41, 19 июн 2025

С приходом теплого сезона на прилавках магазинов появляется разнообразие соблазнительных фруктов и овощей. Многие люди стремятся запастись этими вкусными лакомствами, надеясь пополнить запасы витаминов на весь следующий год. Однако мало кто задумывается о потенциальных рисках, связанных с употреблением свежих плодов.

Ирина Полянская, эксперт в области домоводства, поделилась ценными рекомендациями, которые помогут обезопасить себя от воздействия опасных веществ, содержащихся в фруктах и овощах. Простое ополаскивание под струей воды, к которому привыкло большинство из нас, зачастую оказывается неэффективным.

Многие плоды подвергаются химической обработке для продления сроков хранения перед тем, как оказаться на прилавках магазинов. Чтобы избавиться от вредных веществ, Полянская рекомендует не просто промывать фрукты и овощи, а замачивать их в миске с водой в течение нескольких минут.

Особое внимание следует уделить продуктам, наиболее склонным к накоплению пестицидов — химических веществ, используемых для борьбы с болезнями и вредителями растений на различных этапах их роста. К таким продуктам относятся клубника, болгарский перец, вишня, черешня, томаты и арбузы. Чтобы минимизировать воздействие пестицидов, эксперт советует замачивать эти плоды в растворе из чайной ложки соды на литр воды в течение 15-20 минут перед употреблением в пищу.

В жаркие месяцы на поверхности фруктов и овощей активно размножаются опасные бактерии, такие как сальмонелла и кишечная палочка. При попадании в организм человека эти микроорганизмы могут вызвать сильное пищевое отравление. Полянская рекомендует обрабатывать плоды раствором столового уксуса — одной ложки на литр воды, замачивая их в нем на 10 минут перед тем, как промыть проточной водой. Это поможет избежать неприятных последствий.

Автор: Алия Карачурина