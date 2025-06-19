Как определить свою норму сна и избежать бессонницы: врач-сомнолог Бузунов делится простым правилом 15 минут

11:18, 19 июн 2025

Мы часто слышим о восьми часах как «золотом стандарте» необходимого ежедневного сна. Однако эксперты утверждают, что эта цифра — лишь усреднённая норма, которая может сильно варьироваться от человека к человеку. Врач-сомнолог Роман Бузунов раскрывает интригующие детали этой индивидуальной потребности.

Генетические различия определяют продолжительность сна

По словам доктора Бузунова, хотя большинство взрослых действительно нуждается примерно в 8 часах сна, некоторым достаточно всего 4-6 часов, а другим требуется более 10 часов. «Такой разброс обусловлен генетическими особенностями каждого человека», — объясняет эксперт. После подросткового возраста эта индивидуальная норма сна обычно остается постоянной на всю жизнь.

Рекомендованная продолжительность сна по возрастам Бузунов предоставляет следующие усредненные рекомендации по продолжительности сна для разных возрастных групп:

— Дети до 3 месяцев: 14-17 часов

— 4-12 месяцев: 12-15 часов

— 1-2 года: 11-14 часов

— 3-5 лет: 10-13 часов

— 6-13 лет: 9-11 часов

— Подростки 14-17 лет: 8-10 часов

— Взрослые 18-64 лет: 7-9 часов

— Старше 64 лет: 7-8 часов

Как определить свою оптимальную норму?

Специалист рекомендует внимательно прислушиваться к собственному организму, чтобы выявить индивидуальную потребность в сне. Хорошими ориентирами являются лёгкое засыпание вечером (за 15 минут), бодрое пробуждение утром (не более 15 минут на «включение») и ощущение энергичности в течение дня. Пересыпать также нежелательно:

«Если регулярно спать дольше необходимого, сон становится поверхностным и разорванным, что впоследствии ведет к хронической бессоннице», — предупреждает доктор Бузунов.

Автор: Алия Карачурина