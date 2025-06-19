Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Здоровье »
logtype

Как определить свою норму сна и избежать бессонницы: врач-сомнолог Бузунов делится простым правилом 15 минут

Как определить свою норму сна и избежать бессонницы: врач-сомнолог Бузунов делится простым правилом 15 минут

11:18, 19 июн 2025

Мы часто слышим о восьми часах как «золотом стандарте» необходимого ежедневного сна. Однако эксперты утверждают, что эта цифра — лишь усреднённая норма, которая может сильно варьироваться от человека к человеку. Врач-сомнолог Роман Бузунов раскрывает интригующие детали этой индивидуальной потребности.

Генетические различия определяют продолжительность сна

По словам доктора Бузунова, хотя большинство взрослых действительно нуждается примерно в 8 часах сна, некоторым достаточно всего 4-6 часов, а другим требуется более 10 часов. «Такой разброс обусловлен генетическими особенностями каждого человека», — объясняет эксперт. После подросткового возраста эта индивидуальная норма сна обычно остается постоянной на всю жизнь.

Рекомендованная продолжительность сна по возрастам Бузунов предоставляет следующие усредненные рекомендации по продолжительности сна для разных возрастных групп:
— Дети до 3 месяцев: 14-17 часов
— 4-12 месяцев: 12-15 часов
— 1-2 года: 11-14 часов
— 3-5 лет: 10-13 часов
— 6-13 лет: 9-11 часов
— Подростки 14-17 лет: 8-10 часов
— Взрослые 18-64 лет: 7-9 часов
— Старше 64 лет: 7-8 часов

Как определить свою оптимальную норму?

Специалист рекомендует внимательно прислушиваться к собственному организму, чтобы выявить индивидуальную потребность в сне. Хорошими ориентирами являются лёгкое засыпание вечером (за 15 минут), бодрое пробуждение утром (не более 15 минут на «включение») и ощущение энергичности в течение дня. Пересыпать также нежелательно:

«Если регулярно спать дольше необходимого, сон становится поверхностным и разорванным, что впоследствии ведет к хронической бессоннице», — предупреждает доктор Бузунов.
«Нужно прижать язык»: врач поделился техникой «4-7-8» для быстрого засыпания

Читайте также:

«Нужно прижать язык»: врач поделился техникой «4-7-8» для быстрого засыпания
Автор: Алия Карачурина
Теги: сон здоровье
Читайте также

Сколько молока можно пить в день без вреда для здоровья? Рассказывает врач-диетолог
Это интересно
Сколько молока можно пить в день без вреда для здоровья? Рассказывает врач-диетолог
Попрощайтесь с бессонницей: простая техника засыпания
Это интересно
Попрощайтесь с бессонницей: простая техника засыпания
Польза и вред дневного сна
Это интересно
Польза и вред дневного сна


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен