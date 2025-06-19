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Один простой напиток перед едой: как снизить утреннюю гипергликемию при диабете всего за 30 минут

Один простой напиток перед едой: как снизить утреннюю гипергликемию при диабете всего за 30 минут

11:04, 19 июн 2025

Для многих людей, живущих с диабетом, утро может начинаться с неприятного сюрприза — резкого скачка уровня сахара в крови. Однако существуют простые ежедневные привычки, которые помогут избежать этой проблемы и начать день с правильного старта.

Одним из эффективных решений является прием яблочного уксуса натощак перед завтраком. Исследования, опубликованные в авторитетном журнале Journal of Evidence-Based Integrative Medicine, продемонстрировали положительную динамику в регуляции уровня глюкозы у участников, употреблявших две столовые ложки яблочного уксуса утром. Впрочем, этот эффект имеет временный характер и ослабевает спустя час после приема.

Для приема яблочного уксуса рекомендуется разбавлять его в стакане воды. Тем не менее, следует иметь в виду, что при длительном использовании этого средства возможно возникновение побочных эффектов, таких как расстройство желудка или истончение зубной эмали.

Помимо яблочного уксуса, эксперты советуют включить в распорядок дня физические упражнения низкой интенсивности во второй половине дня или вечером. Подходящими вариантами являются ходьба, езда на велосипеде, плавание или занятия йогой. Активность помогает поддерживать стабильный уровень сахара.

Кроме того, для предотвращения утренней гипергликемии рекомендуется отказаться от углеводов и жиров на ужин, отдавая предпочтение пищевым продуктам с высоким содержанием клетчатки или белка. Немаловажную роль играет и полноценный ночной сон. Согласно данным, уровень глюкозы по утрам у плохо высыпающихся людей с диабетом на 23% выше, а уровень инсулина — на 48% выше по сравнению с теми, кто выспался.

Статья носит информационный характер. Важно помнить, что каждый случай индивидуален, поэтому всегда рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: диабет здоровье
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