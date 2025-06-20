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Это снижает риск смерти на 42%: Доктор Мясников сделал важное заявление для россиян — результаты эксперимента шокировали медиков всего мира

Это снижает риск смерти на 42%: Доктор Мясников сделал важное заявление для россиян — результаты эксперимента шокировали медиков всего мира

10:41, 20 июн 2025

Недавнее исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале JAMA Internal Medicine, выявило удивительную взаимосвязь между ежедневным подсчетом шагов и снижением риска преждевременной смерти.

Как объяснил известный российский телеведущий и врач Александр Мясников, эксперимент, проведенный в США, показал поразительные результаты. В нем приняли участие около 14 400 американок в возрасте старше 62 лет. Те участницы, которые ежедневно отслеживали количество пройденных шагов, продемонстрировали значительное снижение риска смерти по сравнению с теми, кто не делал этого.

Согласно выводам исследования, женщины, преодолевавшие более 7000 шагов в день, имели на 42% меньший риск смерти от любых причин. Эти цифры сопоставимы с результатами тех участниц, которые занимались физическими упражнениями дольше рекомендуемых 150 минут в неделю, что дало им 32%-ное снижение риска смерти.

Эти открытия подчеркивают важность ежедневной физической активности для поддержания здоровья и долголетия. Ходьба, как одно из самых простых и доступных упражнений, может стать эффективным инструментом для улучшения общего самочувствия, укрепления суставов, тренировки сердечно-сосудистой системы и нормализации артериального давления.

Александр Мясников настоятельно рекомендует использовать встроенные в смартфоны приложения для подсчета шагов, что сделает отслеживание личной активности более удобным и эффективным. Регулярный мониторинг пройденных шагов не только поможет мотивировать к более активному образу жизни, но и может внести значительный вклад в продление здоровых лет жизни.

Важно помнить, что представленная информация носит информационный характер. Для получения индивидуальных рекомендаций по оптимальному уровню физической активности и здоровому образу жизни следует проконсультироваться с квалифицированным медицинским специалистом.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье мясников
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