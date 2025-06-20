Больше об опухолях не вспомните: врач назвал продукты, которые защитят от разных видов онкологии — подавляют раковые клетки

10:35, 20 июн 2025

В организме каждого человека ежедневно происходят процессы, которые могут привести к развитию онкологических заболеваний. Причина кроется в мутациях клеток, приводящих к их неконтролируемому делению. В норме здоровая иммунная система успешно справляется с такими патологическими клетками, не позволяя им размножаться и образовывать опухоли. Однако при ослаблении иммунитета вероятность развития рака существенно повышается.

Как же снизить риски и укрепить защитные силы организма? Ученые рекомендуют обратить внимание на некоторые продукты, обладающие противоопухолевыми свойствами.

В первую очередь, стоит пересмотреть рацион в пользу включения шпината. Этот зеленый листовой овощ считается лидером среди салатов по способности противостоять раковым клеткам различной локализации - молочной железы, мозга, почек, легких, поджелудочной железы, желудка и других органов.

Отличным природным помощником в борьбе с онкологией также является лимон. Полезные вещества, содержащиеся в этом цитрусовом фрукте, буквально не дают раковым клеткам распространяться по организму.

Однако наиболее мощным средством профилактики рака многие эксперты называют грецкие орехи. Они являются богатейшим источником антиоксидантов, которые успешно подавляют активность раковых клеток, не позволяя им бесконтрольно размножаться.

Включение этих трех продуктов в ежедневный рацион питания поможет усилить защитные функции организма и снизить риски развития онкологических заболеваний. Тем не менее, для получения более детальных рекомендаций необходима консультация квалифицированного врача-онколога.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru