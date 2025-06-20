Снизить сахар в крови проще некуда: врач назвала два способа, как привести показатели в норму — даже лекарства принимать не придется

10:23, 20 июн 2025

Диабет уже долгие годы остается одним из наиболее распространенных хронических заболеваний во всем мире. Традиционно лечение диабета предполагало сочетание медикаментозной терапии и коррекции питания. Однако недавние исследования ставят под сомнение устоявшиеся взгляды на роль диетотерапии, указывая на потенциальные преимущества строгих ограничительных диет в достижении ремиссии диабета.

Доктор Лаура Сэслоу, эндокринолог из США, провела анализ результатов клинического исследования Diabetes Remission Clinical Trial. Ее выводы свидетельствуют о том, что для пациентов с диабетом недостаточно просто соблюдать умеренную диету. Вместо этого, по мнению доктора Сэслоу, необходим строгий режим питания, основанный на принципах кетогенной диеты и использовании жидких продуктов.

Согласно данным исследования, переход на такой режим питания способствует существенному снижению уровня глюкозы в крови у пациентов с диабетом. Что примечательно, положительный эффект достигается без использования лекарственных препаратов. Результаты свидетельствуют о возможности достижения стойкой ремиссии диабета исключительно за счет коррекции питания.

Доктор Сэслоу утверждает, что предложенный режим питания эффективен не только для пациентов с инсулиннезависимым диабетом, но и для тех, кто страдает от инсулинозависимой формы заболевания. Тем не менее, прежде чем кардинально менять свои пищевые привычки и отказываться от назначенных лекарств, крайне важно проконсультироваться с лечащим врачом для индивидуальной оценки рисков и преимуществ.

Прежде чем вносить радикальные изменения в свой рацион или отказываться от назначенного лечения, важно помнить о необходимости тесного взаимодействия с лечащим врачом. Только специалист может дать компетентную оценку индивидуальных рисков и преимуществ альтернативных методов лечения.

Автор: Алия Карачурина