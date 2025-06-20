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Зуд и стянутость: Дерматолог рассказала, что происходит с кожей, если принимать душ дольше 10 минут

Зуд и стянутость: Дерматолог рассказала, что происходит с кожей, если принимать душ дольше 10 минут

09:46, 20 июн 2025

Расслабляющий ритуал принятия ванны после тяжелого дня — желанная процедура для многих. Но стоит помнить, что долгое пребывание в воде может нанести вред здоровью кожи. На это обращает внимание дерматолог Эмма Амоафо-Менса.

В первую очередь, специалист предупреждает об опасности горячей воды при продолжительных водных процедурах. Высокая температура и абразивные скрабы способны спровоцировать обезвоживание кожного покрова, нарушая его естественный защитный барьер. Вместо этого врач рекомендует ограничивать время принятия душа 10 минутами.

Эмма Амоафо-Менса напоминает, что сухость — распространенная проблема, которую необходимо своевременно устранять. Использование специализированных увлажняющих средств позволит не только снять ощущение стянутости, но и предотвратить развитие зуда и раздражения.


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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье
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