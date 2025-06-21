Забудьте о геморрое и зуде: эту богатую витаминами ягоду рекомендует врач

12:59, 21 июн 2025

В современном ритме жизни с сидячим образом жизни и неправильным питанием геморрой перестал быть исключительной проблемой офисных работников. Это массовое заболевание омрачает жизнь людей различных профессий, включая спортсменов, а также нередко поражает женщин после родов. Зачастую болезнь протекает бессимптомно, позволяя ей прогрессировать до опасных осложнений, вплоть до онкологических.

Проктолог Валерий Синицын призывает не стыдиться этого недуга и своевременно его лечить. По его мнению, наряду с медикаментозной терапией необходимо использовать и натуральные средства для комплексного воздействия. Одним из таких народных методов лечения является применение кизила.

Яркие красные ягоды кизила богаты витаминами C и P, яблочной, никотиновой и дубильными кислотами. Эти активные соединения обладают мощными противовоспалительными и антибактериальными свойствами, благотворно влияя на состояние кишечника.

Традиционно кизил используется для приготовления компотов и варенья. Однако, по словам врача, существует единственно верный способ применения этих целебных ягод, позволяющий снять воспалительный процесс всего за сутки.

Для лечения геморроя проктолог рекомендует употреблять свежий спелый кизил перед едой, во время приема пищи и перед сном. Следует тщательно пережевывать мякоть ягод для максимального высвобождения питательных веществ. Концентрация витаминов и полезных соединений в зрелых плодах значительно выше.

Курс такой ягодной терапии для среднетяжелых форм геморроя занимает всего неделю. Наибольшая эффективность достигается при сочетании приема кизила с диетическим питанием и медикаментозным лечением, назначенным лечащим врачом.

Стоит помнить, что данная статья носит информационный характер. Для получения индивидуальных рекомендаций необходима консультация квалифицированного проктолога.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru