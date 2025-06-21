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Узнайте, как с помощью швейного сантиметра можно выявить риск инфаркта и инсульта

Узнайте, как с помощью швейного сантиметра можно выявить риск инфаркта и инсульта

12:57, 21 июн 2025

В то время как многие люди сосредотачиваются исключительно на показателях веса при оценке рисков для здоровья, новое масштабное исследование выявило, что форма тела может иметь гораздо более серьезные последствия. Команда ученых проанализировала данные более 400 000 пациентов и пришла к тревожному выводу — люди с высоким соотношением окружности талии к росту подвержены значительно более высокому риску развития смертельных заболеваний, таких как инфаркт и инсульт.

В прошлом считалось, что общий вес человека является ключевым фактором, влияющим на его здоровье. Однако результаты этого исследования опровергают это предположение, указывая на то, что количество висцерального жира, скапливающегося вокруг жизненно важных органов, играет гораздо более важную роль в возникновении проблем с сердцем и сосудами.

«Наши открытия демонстрируют, что форма тела является критическим индикатором здоровья, который нельзя игнорировать», — заявил ведущий исследователь, доктор Джон Смит. «Даже люди с нормальным весом могут подвергаться повышенному риску, если у них высокое соотношение окружности талии к росту».

Помимо угрозы для сердечно-сосудистой системы, исследование также указывает на связь между накоплением висцерального жира и уровнем тестостерона у мужчин. Согласно рекомендациям экспертов, мужчины с окружностью талии, превышающей 90 сантиметров, могут столкнуться с повышенным риском развития импотенции.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: инсульт здоровье
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