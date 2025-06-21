Забудьте о проблемах с сердцем: 200 мл этого напитка в день растворяют бляшки и улучшают кровообращение

12:46, 21 июн 2025

Врач-кардиолог Сергей Молчанов раскрывает секреты потрясающего действия граната. Его свежие плоды или сок буквально дарят сердцу и артериям живительную силу. Богатый натуральными биостимуляторами и ферментами, гранатовый сок благотворно влияет на качество крови, очищает и оздоравливает сосудистое русло.

Гранат по праву считается кладезем антиоксидантов, в том числе мощных антоцианов и полифенолов. Эти уникальные соединения не только повышают работоспособность сердечной мышцы, но и выступают в роли защитников, предотвращая формирование опасных бляшек на стенках артерий.

Регулярное употребление граната или его сока позволяет снизить уровень вредного холестерина в крови. Всего 200 мл гранатового сока в день — и вы на пути к улучшению показателей здоровья сердца и сосудов. Не упустите возможность открыть для себя полезные свойства этого удивительного плода!

Автор: Алия Карачурина