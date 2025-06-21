Новый метод снижения давления без таблеток: просто один глоток, и ваше сердце скажет спасибо

12:44, 21 июн 2025

В жаркие летние месяцы многие люди сталкиваются с нежелательными колебаниями артериального давления, что может привести к недомоганию и плохому самочувствию. Однако не стоит мириться с этими неприятными симптомами, ведь существуют простые и доступные способы нормализации давления, не прибегая к медикаментам.

Во время беседы с изданием «Москва 24» известный врач-диетолог Михаил Гинзбург поделился ценным советом. По его словам, для стабилизации артериального давления достаточно регулярно употреблять чистую питьевую воду, не содержащую сахара, подсластителей, ароматизаторов и других добавок.

«Важно всегда иметь под рукой запас воды и не ленитьсяпить ее даже тогда, когда человек субъективно не ощущает жажду. Чувство жажды может возникнуть с опозданием, а к тому моменту могут уже появиться проблемы», — объясняет Михаил Гинзбург. «Поэтому нужно просто пить воду профилактически. Оптимальное количество индивидуально для каждого».

Кроме того, специалист рекомендует людям с пониженным давлением отдавать предпочтение напиткам с тонизирующими свойствами, таким как женьшень или элеутерококк. При первых признаках гипотонии можно слегка подсолить пищу — это поможет быстро вернуть показатели в норму.

Важно помнить, что в жару следует пить воду часто, но небольшими порциями по 50-100 мл. Так вы сохраните водный баланс в организме и не перегрузите работу почек избытком жидкости.

Представленная информация носит ознакомительный характер. Для получения индивидуальных рекомендаций обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Автор: Алия Карачурина