Масса полезных веществ в одном глотке: врач-невролог рассказал, как грамотно пить минеральную воду — почувствуете разницу

12:04, 21 июн 2025

Прохладная газированная минералка прочно вошла в повседневные привычки многих из нас. Однако есть ли в этом рациональный смысл, или мы лишаем себя ценных свойств этого природного дара? В поисках ответа обратимся к авторитетному мнению.

Алексей Маматов, врач-невролог, фитотерапевт и остеопат, развеивает распространенные заблуждения. Он советует присмотреться к тому, как подают минеральную воду в санаториях и курортных зонах. Там постояльцам предлагают напиток комнатной температуры, сохранивший первозданную силу природных источников.

По словам специалиста, чтобы извлечь максимум пользы из минералки, необходимо придерживаться простых правил. Сначала следует открыть бутылку и оставить ее в теплом месте не менее часа. Только тогда жизненно важные вещества, содержащиеся в воде, смогут раскрыть свой целебный потенциал.

Маматов подчеркивает важность осознанного выбора минеральной воды в зависимости от цели ее употребления. Для ежедневного употребления лучше отдать предпочтение столовой воде. Лечебно-столовая вода может стать отличным профилактическим средством. А вот лечебную минералку рекомендуется пить исключительно под наблюдением специалиста.

Итак, чтобы обеспечить организм всеми преимуществами минеральной воды, важно не только что пить, но и как пить. Простые домашние хитрости помогут извлечь максимальную пользу из этого природного дара.

Обратите внимание, что приведенная информация носит ознакомительный характер. Для точных рекомендаций обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Автор: Алия Карачурина