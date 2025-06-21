Врач назвала цвета полезных для здоровья фруктов и овощей: их нужно обязательно есть хотя бы раз в неделю

11:54, 21 июн 2025

В мире диетологии появился новый тренд, который может изменить наш подход к потреблению фруктов и овощей. Эксперты утверждают, что ключ к оптимальному питанию лежит в разнообразии цветов на нашей тарелке. Этот метод не только делает прием пищи более привлекательным визуально, но и обеспечивает организм широким спектром полезных веществ.

Суть метода заключается в том, чтобы включать в рацион плоды различных оттенков. Каждый цвет фруктов и овощей ассоциируется с определенными растительными пигментами, которые обладают уникальными свойствами и по-разному влияют на наше здоровье. Врач-кардиолог Ольга Бокерия рекомендует практиковать «цветовое разнообразие» хотя бы раз в неделю для достижения максимального эффекта.

Красные плоды занимают особое место в этой цветовой диете. Они славятся своими противораковыми свойствами и благотворным влиянием на сердечно-сосудистую систему. Бокерия советует обратить внимание на такие продукты, как красные яблоки, болгарский перец, гранат, клубнику, вишню и смородину. Эти яркие представители «красной команды» могут стать настоящими союзниками в борьбе за здоровье.

Желтые и оранжевые фрукты и овощи выступают в роли защитников иммунитета. Они также способствуют улучшению регенерации тканей и поддержанию остроты зрения. Тыква, оранжевый болгарский перец, хурма, мандарины и апельсины — вот неполный список «солнечных» продуктов, которые стоит включить в свой рацион.

Зеленые плоды — настоящие энергетики растительного мира. Они стимулируют нервную систему и заряжают бодростью. Эксперт рекомендует отдавать предпочтение зеленому луку, укропу, шпинату, киви, зеленым яблокам, авокадо и брокколи. Эти продукты не только вкусны, но и помогут поддержать тонус в течение дня.

Фиолетовые и синие оттенки в мире фруктов и овощей ассоциируются с мощными антиоксидантными свойствами. Свекла, баклажаны, сливы и виноград помогают уменьшить воспаление в организме благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Эти продукты могут стать отличным дополнением к вашему ежедневному меню.

Не стоит забывать и о более нейтральных оттенках. Белые, коричневые и бежевые плоды, такие как чеснок, корень петрушки и сельдерея, а также белокочанная капуста, играют важную роль в улучшении пищеварения и укреплении иммунной системы. Кроме того, они обладают потенциалом в профилактике некоторых видов онкологических заболеваний.

Автор: Вадим Рудаков