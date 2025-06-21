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Организм нуждается в помощи: Эта крупа поможет справиться с отравлением — терапевт назвал 5 главных правил

Организм нуждается в помощи: Эта крупа поможет справиться с отравлением — терапевт назвал 5 главных правил

11:20, 21 июн 2025

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с неприятными последствиями употребления некачественной пищи. Пищевое отравление — довольно частое явление, способное на несколько дней выбить человека из привычного ритма жизни. Что делать, если вы оказались в подобной ситуации? Как облегчить свое состояние и не допустить распространения инфекции? Об этом рассказал опытный терапевт Дональд Грант в интервью изданию Daily Mirror.

Первое, на что обращает внимание доктор Грант — это симптомы пищевого отравления. Типичными проявлениями являются болезненные спазмы в области живота, диарея, тошнота и рвота, а также повышение температуры тела. При появлении этих признаков важно правильно организовать свой режим и питание.

Ключевой совет от специалиста — пить как можно больше жидкости. «Обильное питье — это основа лечения пищевого отравления», — подчеркивает Грант. Такая рекомендация обусловлена тем, что организм теряет значительное количество воды из-за диареи и рвоты. Восполнение водного баланса поможет избежать обезвоживания и ускорит выздоровление.

Что касается питания, врач настоятельно рекомендует отказаться от тяжелой пищи. Вместо этого стоит обратить внимание на легкоусвояемые продукты. «Идеальным выбором станут отварной рис, спелые бананы или легкие тосты», — советует Грант. Такая диета позволит желудочно-кишечному тракту восстановиться, не перегружая его дополнительной работой.

Особое внимание терапевт уделяет вопросам гигиены и предотвращения распространения инфекции. «Ни в коем случае не занимайтесь приготовлением пищи для других людей, если у вас отравление», — предупреждает Грант. Он также настоятельно рекомендует воздержаться от посещения больниц и домов престарелых, где находятся люди с ослабленным иммунитетом.

Отдельно стоит отметить рекомендации относительно детей. «Крайне важно не отправлять ребенка в школу или детский сад в течение 48 часов после исчезновения симптомов», — подчеркивает врач. Это правило поможет предотвратить распространение инфекции среди других детей.

Обычно симптомы пищевого отравления проходят в течение 2-3 дней. Однако если неприятные ощущения сохраняются дольше или состояние ухудшается, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Своевременная консультация врача поможет избежать возможных осложнений и ускорит процесс выздоровления.

В Уфе посетительнице ресторана официант подал антисептик вместо воды

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: отравление здоровье
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