Доктор Мясников рассказал, за что на самом деле отвечает группа крови и как она влияет на нашу жизнь — научно доказанный факт

13:02, 22 июн 2025

В век информационного бума интернет-пространство заполонили многочисленные теории о влиянии группы крови на различные аспекты жизни человека. От диетических рекомендаций до предсказаний уровня интеллекта — кажется, нет такой сферы, которую бы обошла стороной эта тема. Однако насколько обоснованы подобные утверждения? Давайте разберемся, опираясь на мнение эксперта.

Александр Мясников, известный телеведущий и практикующий врач, предлагает взглянуть на вопрос с научной точки зрения. По его словам, группа крови действительно может указывать на некоторые предрасположенности организма, но далеко не в том объеме, который приписывают ей многие популярные источники.

Интересно, что люди со второй группой крови чаще сталкиваются с раком желудка. А вот обладатели первой группы могут стать излюбленной мишенью для комаров. Что касается третьей и четвертой групп, их носители имеют повышенный риск развития заболеваний поджелудочной железы. Однако природа компенсирует этот недостаток, наделяя их врожденным иммунитетом к некоторым вирусным инфекциям, таким как норовирус и ротавирус.

Мясников подчеркивает, что эти данные основаны на масштабных статистических исследованиях. «Связь между группой крови и восприимчивостью к определенным патогенам и заболеваниям научно доказана», — утверждает врач. Однако когда речь заходит о влиянии группы крови на интеллект или характер, эксперт призывает к осторожности в выводах.

«Я не исключаю возможности связи между группой крови и IQ, но это требует серьезных научных доказательств», — говорит Мясников. При этом он категорически против использования группы крови как оправдания для низкого интеллекта или нежелания учиться.

Стоит отметить, что четвертая группа крови считается наиболее редкой — ее имеют лишь 8% населения. Этот факт добавляет интриги в обсуждение возможных связей между группой крови и различными характеристиками человека.

Автор: Алия Карачурина