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Уровень ферритина и холестерина сразу нормализуется: врач назвал вкусный и дешевый фрукт, который защищает от анемии и улучшает работу ЖКТ — важно его есть всем, кому 60+

Уровень ферритина и холестерина сразу нормализуется: врач назвал вкусный и дешевый фрукт, который защищает от анемии и улучшает работу ЖКТ — важно его есть всем, кому 60+

12:58, 22 июн 2025

В мире, где мы постоянно ищем чудодейственные средства для улучшения здоровья, порой забываем о простых и доступных решениях. Одним из таких незаменимых помощников в борьбе за хорошее самочувствие оказался обычный фрукт, который можно найти практически в каждом доме. Речь идет о яблоке — природном источнике здоровья, способном решить целый ряд проблем организма.

Евгений Порозов, известный врач-нутрициолог, в беседе с «Кубанскими новостями» раскрыл секреты пользы этого привычного фрукта. По его словам, регулярное употребление яблок может стать настоящим прорывом в профилактике анемии, борьбе с высоким уровнем холестерина и улучшении работы пищеварительной системы.

Мякоть яблок содержит значительное количество железа, что помогает поддерживать нормальный уровень ферритина в крови. Этот показатель особенно важен для людей старше 60 лет, которым Порозов настоятельно рекомендует включить яблоки в свой ежедневный рацион.

Но польза яблок не ограничивается только профилактикой анемии. Обилие клетчатки в этих фруктах оказывает благотворное влияние на микрофлору кишечника, способствуя нормализации пищеварения и избавлению от запоров. Врач советует употреблять 2-3 яблока ежедневно для достижения заметного эффекта.

Интересно, что не все яблоки одинаково полезны. Порозов отмечает особую ценность кисло-сладких сортов. Эти яблоки содержат меньше фруктозы, что делает их подходящими даже для людей с диабетом.

Научные исследования подтверждают слова нутрициолога. Яблоки являются настоящей сокровищницей полезных веществ, включая витамин С, фолиевую кислоту, калий, фосфор, цинк и магний. Такой богатый состав обеспечивает положительное воздействие на нервную и сердечно-сосудистую системы, укрепляет иммунитет и помогает снизить уровень холестерина.

Важно помнить, что несмотря на всю пользу яблок, перед внесением существенных изменений в свой рацион стоит проконсультироваться с врачом. Каждый организм индивидуален, и то, что подходит одному, может не подойти другому.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: фрукты яблоко здоровье
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