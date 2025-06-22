Поднимут уровень гемоглобина до 140 г/л: избежать железодефицитной анемии помогут эти продукты — таблетки глотать больше не придётся

12:47, 22 июн 2025

Симптомы пониженного гемоглобина могут быть разнообразными и на первый взгляд несвязанными: от постоянной усталости и головных болей до нарушений сердечного ритма и даже выпадения волос. Бледность кожи также может сигнализировать о проблеме. Однако не стоит паниковать и сразу бежать в аптеку — решение может скрываться на вашей кухне.

Елена Титаренко, опытный врач-педиатр, утверждает, что поднять уровень гемоглобина вполне реально в домашних условиях. Ключ к успеху — правильно подобранный рацион. При этом важно соблюдать баланс, так как избыток гемоглобина также вреден для организма.

«Настоящая кладезь железа — это печень любого вида, морская рыба, разнообразные орехи, нежирная говядина и яйца», — рассказывает Титаренко. «Не стоит забывать и о растительных источниках: капуста, особенно брокколи, шпинат, сочные финики и свежая зелень прекрасно справятся с задачей.»

Но одного железа недостаточно. Фолиевая кислота — еще один важный элемент в борьбе за здоровый гемоглобин. Ее можно найти в говядине, буром рисе, арахисе и других бобовых. Любителям экзотики придется по вкусу авокадо, а поклонникам классики — свежие листья салата.

Хорошая новость заключается в том, что для достижения результата не нужно кардинально менять свой образ жизни. Достаточно включать богатые железом и фолиевой кислотой продукты в меню хотя бы 2-3 раза в неделю. Однако помните, что точно определить уровень гемоглобина можно только с помощью анализа крови.

Для справки: у здорового мужчины концентрация гемоглобина в крови должна находиться в пределах 135-160 г/л, а у женщин — 120-140 г/л.

Важно отметить, что данная информация носит ознакомительный характер. Перед тем как вносить серьезные изменения в свой рацион, обязательно проконсультируйтесь с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или индивидуальные особенности организма.

Автор: Алия Карачурина