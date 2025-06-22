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Давление нормализуется до 120/80: врач назвала напиток, который полезен для гипертоников — расширяет сосуды и выводит излишки жидкости из организма

Давление нормализуется до 120/80: врач назвала напиток, который полезен для гипертоников — расширяет сосуды и выводит излишки жидкости из организма

12:09, 22 июн 2025

Этот напиток представляет собой смузи, в состав которого входят свекла, сельдерей, петрушка и банан. Каждый ингредиент играет свою роль в нормализации давления. Петрушка выступает как природный диуретик, способствуя выведению лишней жидкости из организма. Свекла и сельдерей оказывают благотворное влияние на сосуды, расширяя их и улучшая кровоток. Банан же не только придает напитку приятный вкус, но и благодаря высокому содержанию магния и калия помогает расслабить стенки сосудов и дополнительно способствует выведению избыточной жидкости.

Однако Соломатина подчеркивает, что этот смузи следует рассматривать как дополнение к основному лечению гипертонии, а не как замену медикаментозной терапии, назначенной врачом. Важно понимать, что борьба с высоким давлением требует комплексного подхода.

Диетолог также обращает внимание на необходимость укрепления сосудов. Для этого она рекомендует включать в рацион ягоды, богатые антиоксидантами: голубику, чернику, облепиху, клюкву, черную смородину и черноплодную рябину. Эти ягоды также можно использовать для приготовления полезных смузи.

Интересно отметить, что эффективность свеклы в борьбе с гипертонией подтверждена научными исследованиями. По данным Роспотребнадзора Мурманской области, еще в 2008 году ученые обнаружили способность свекольного сока снижать артериальное давление. Исследования показали, что ежедневное употребление стакана свекольного сока помогало нормализовать давление у пациентов с предгипертонией или давлением 140/90. Более того, свекольный сок улучшал эластичность сосудов и подавлял воспалительные процессы, тем самым предотвращая развитие атеросклероза.

Статья носит информационный характер. Важно помнить, что любые изменения в диете или режиме лечения необходимо обсуждать с лечащим врачом.

Врач рассказал невероятное: эти три напитка в один миг снизят высокое артериальное давление

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Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье напиток
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