Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Здоровье »
logtype

Тем, кто пьет этот настой, гастрит и язва не страшны: Боль и спазмы уйдут мгновенно — достаточно 2 ложек перед едой

Тем, кто пьет этот настой, гастрит и язва не страшны: Боль и спазмы уйдут мгновенно — достаточно 2 ложек перед едой

11:37, 22 июн 2025

Статистика неумолима: каждый второй человек страдает от хронического гастрита, а язвенная болезнь также встречается с пугающей частотой.

Недавно известный гастроэнтеролог Дмитрий Морозов поделился в своем Telegram-канале «Ваш доктор» рецептом удивительно простого, но эффективного настоя. Этот природный эликсир призван облегчить симптомы обострения гастрита и язвенной болезни, особенно когда они сопровождаются повышенной кислотностью.

Вам понадобится всего пять компонентов: по половине чайной ложки зверобоя, ромашки и календулы, чайная ложка тысячелистника и два стакана кипятка. Приготовление не требует особых навыков: просто смешайте сухие травы в литровой банке и залейте их горячей водой. Оставьте настаиваться от получаса до часа — и целебный отвар готов.

Доктор Морозов рекомендует принимать этот настой по две столовые ложки 3-4 раза в день перед едой. Такой режим, по мнению специалиста, наиболее эффективен для борьбы с неприятными симптомами гастрита и язвенной болезни.

Важно отметить, что данный травяной сбор обладает противовоспалительным и спазмолитическим действием. Это означает, что он не только снимает воспаление, но и помогает расслабить гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта, уменьшая болевые ощущения.

Однако, несмотря на всю привлекательность натуральных методов лечения, нельзя забывать о важности профессиональной медицинской помощи. Эта статья носит исключительно информационный характер и не заменяет консультации врача. При обострении хронических заболеваний ЖКТ настоятельно рекомендуется незамедлительно обратиться к своему лечащему врачу. Помните, что даже безобидные на первый взгляд травяные сборы могут иметь противопоказания.

Доктор раскрыл тайну обыкновенного сорняка: он избавит от боли в спине и коленях

Читайте также:

Доктор раскрыл тайну обыкновенного сорняка: он избавит от боли в спине и коленях
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье
Читайте также

Спасение от варикоза: этот отвар нормализует кровоток и борется с тромбами
Это интересно
Спасение от варикоза: этот отвар нормализует кровоток и борется с тромбами
Доктор раскрыл тайну обыкновенного сорняка: он избавит от боли в спине и коленях
Это интересно
Доктор раскрыл тайну обыкновенного сорняка: он избавит от боли в спине и коленях


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен