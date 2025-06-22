Тем, кто пьет этот настой, гастрит и язва не страшны: Боль и спазмы уйдут мгновенно — достаточно 2 ложек перед едой

11:37, 22 июн 2025

Статистика неумолима: каждый второй человек страдает от хронического гастрита, а язвенная болезнь также встречается с пугающей частотой.

Недавно известный гастроэнтеролог Дмитрий Морозов поделился в своем Telegram-канале «Ваш доктор» рецептом удивительно простого, но эффективного настоя. Этот природный эликсир призван облегчить симптомы обострения гастрита и язвенной болезни, особенно когда они сопровождаются повышенной кислотностью.

Вам понадобится всего пять компонентов: по половине чайной ложки зверобоя, ромашки и календулы, чайная ложка тысячелистника и два стакана кипятка. Приготовление не требует особых навыков: просто смешайте сухие травы в литровой банке и залейте их горячей водой. Оставьте настаиваться от получаса до часа — и целебный отвар готов.

Доктор Морозов рекомендует принимать этот настой по две столовые ложки 3-4 раза в день перед едой. Такой режим, по мнению специалиста, наиболее эффективен для борьбы с неприятными симптомами гастрита и язвенной болезни.

Важно отметить, что данный травяной сбор обладает противовоспалительным и спазмолитическим действием. Это означает, что он не только снимает воспаление, но и помогает расслабить гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта, уменьшая болевые ощущения.

Однако, несмотря на всю привлекательность натуральных методов лечения, нельзя забывать о важности профессиональной медицинской помощи. Эта статья носит исключительно информационный характер и не заменяет консультации врача. При обострении хронических заболеваний ЖКТ настоятельно рекомендуется незамедлительно обратиться к своему лечащему врачу. Помните, что даже безобидные на первый взгляд травяные сборы могут иметь противопоказания.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru