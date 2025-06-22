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Учёные заявили, что домашние кошки могут стать причиной новой инфекционной эпидемии

Учёные заявили, что домашние кошки могут стать причиной новой инфекционной эпидемии

10:46, 22 июн 2025

Недавние исследования показали, что питомцы, особенно кошки, могут играть значительную роль в распространении инфекционных заболеваний, в том числе новых эпидемий.

Двадцатилетние наблюдения за домашними кошками выявили тревожную тенденцию: эти животные способны не только заболевать сами, но и передавать инфекции людям. Особую озабоченность вызывает их потенциальная роль в распространении птичьего гриппа среди человеческой популяции. Эта информация заставляет по-новому взглянуть на взаимодействие человека и его четвероногих компаньонов.

Эксперты призывают владельцев домашних животных проявлять повышенную бдительность. Рекомендуется внимательно следить за состоянием здоровья питомцев, обращая особое внимание на любые признаки недомогания. Своевременное выявление симптомов заболевания у животных может стать ключевым фактором в предотвращении передачи инфекции людям и сдерживании потенциальных эпидемий.

Эта новая информация особенно актуальна в свете недавних событий. Россия, как и весь мир, все еще помнит разрушительные последствия пандемии COVID-19, начавшейся в 2020 году. Эта эпидемия быстро охватила всю страну, затронув каждый регион. К январю 2023 года официальная статистика зафиксировала более 21,8 миллиона подтвержденных случаев заражения, из которых, к сожалению, более 393 тысяч закончились летальным исходом.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье кошка
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