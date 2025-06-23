Предвестники опасной болезни: дерматолог рассказала, какие родинки нужно обязательно удалять — новые выводы врачей

11:15, 23 июн 2025

В последнее время медицинские специалисты все чаще обращают внимание пациентов на важность мониторинга состояния родинок. Эти, казалось бы, безобидные кожные образования могут стать предвестниками серьезных проблем со здоровьем, если вовремя не заметить тревожные изменения.

Медики настоятельно рекомендуют незамедлительно обращаться за профессиональной помощью при обнаружении ряда симптомов. К ним относятся заметное увеличение размера родинок, изменение их цвета в сторону потемнения, а также резкое увеличение количества новых образований на коже. Эти признаки могут сигнализировать о потенциальных проблемах и требуют тщательного обследования.

Особое внимание стоит уделить словам дерматолога Ирины Кораблевой, которая выделяет отдельную группу родинок, подлежащих обязательному удалению. Речь идет о пигментных пятнах, расположенных в зонах повышенного трения — на ладонях, стопах, а также в местах постоянного контакта с одеждой или ювелирными изделиями. По словам специалиста, постоянное механическое воздействие на такие родинки может спровоцировать процесс их озлокачествления.

«Удаление родинок в этих зонах — не просто косметическая процедура, а необходимая мера профилактики серьезных заболеваний», — подчеркивает Кораблева в интервью порталу 76.RU. Врач отмечает, что хотя теоретически можно попытаться защитить проблемные участки от повреждений, наиболее эффективным решением станет полное избавление от потенциально опасных образований.

Важно помнить, что некоторые группы людей находятся в зоне повышенного риска развития меланомы — злокачественной опухоли кожи. К ним относятся обладатели светлой кожи, а также люди с большим количеством родинок на теле. Для этих категорий пациентов регулярные осмотры у дерматолога становятся не просто рекомендацией, а необходимостью.

Автор: Алия Карачурина